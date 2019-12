David Fincher kręci film o powstawaniu "Obywatela Kane'a"

Wśród autorów najbardziej oczekiwanych filmów przyszłego roku jest również David Fincher, którego ostatnim dziełem była "Zaginiona dziewczyna" z 2014 roku. Autor "Siedem" i "Zodiaka" jest w trakcie zdjęć do filmu biograficznego, poświęconego powstawaniu "Obywatela Kanea". "Mank", bo taki będzie nosił tytuł, będzie dostępny na platformie Netflix.

David Fincher /David Livingston/Getty Images / AFP

Scenariusz do filmu "Mank" napisał zmarły w 2003 roku ojciec Davida Finchera, Jack. Głównym bohaterem jest scenarzysta Herman J. Mankiewicz, w którego wciela się Gary Oldman. Mankiewicz rozpoczyna pisanie scenariusza filmu "Obywatela Kane", który w przyszłości przyniesie mu Oscara i nieśmiertelna sławę. Film w reżyserii Orsona Wellesa przez wielu uznawany jest jako najlepszy w historii kina.

Reklama

W grudniu ekipa "Mank" zajęta była pracą na mieszczącym się w Victorville w stanie Kalifornia Kemper Campbell Ranch, w którym przed laty nad scenariuszem pracował Mankiewicz. Cierpiący na ból nogi po wypadku samochodowym autor, znany z zamiłowania do mocnych trunków, został tu sprowadzony przez Wellesa, aby nic nie rozpraszało go w trakcie tworzenia scenariusza. Dla filmowców było ważne, by kręcić zdjęcia w oryginalnym miejscu, w którym scenarzysta przez dwa miesiące swojego pobytu stworzył setki stron pierwszej wersji scenariusza.

"To miejsce w ogóle się nie zmieniło" - powiedział w wywiadzie dla "Daily Press" współpracownik Finchera, William Doyle. "Mijasz wzgórze, widzisz ranczo i czujesz się jak w kapsule czasu. To tutaj siedział Herman Mankiewicz i pisał tę historię". Według słów Doyle'a ekipa Finchera nagrała już połowę zdjęć do filmu. Doyle twierdzi też, że "Mank" to nie będzie film biograficzny, jakich wiele, ale więcej szczegółów nie podaje.

W obsadzie, oprócz Oldmana, znajdzie się również Amanda Seyfried w roli aktorki Marion Davis, Lily Collins jako sekretarka Mankiewicza Rita Alexander, Tuppence Middleton jako Sara Mankiewicz oraz Tom Burke jako Orson Welles. Muzykę do filmu skomponują nadworni kompozytorzy Finchera: Trent Reznor i Atticus Ross.

Premiery filmu "Mank" należy spodziewać się jesienią 2020.