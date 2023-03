Danny Trejo chce znowu zagrać Maczetę. Co na to Robert Rodriguez?

Danny Trejo znowu chce grać Maczetę

Jak informuje reżyser dwóch poprzednich części cyklu, Robert Rodriguez , Danny Trejo nie odmówiłby, gdyby pojawiła się propozycja ponownego wcielenia się w postać Maczety.



Historia powstania serii "Maczeta" sięga 2007 roku i premiery wspólnego projektu Quentina Tarantino i Roberta Rodrigueza zatytułowanego "Grindhouse" . Znalazły się w nim przygotowane specjalnie na potrzeby tego przedsięwzięcia zwiastuny nieistniejących filmów.

Reklama

Jednym z nich był właśnie "Machete", który tak spodobał się widzom, że podjęto decyzję o stworzeniu pełnometrażowego filmu na jego podstawie. Jego reżyserią zajął się autor zwiastuna - Rodriguez. W roli głównej wystąpił Danny Trejo, który grał już Maczetę wcześniej w innej serii filmów Rodrigueza, familijnych "Małych agentach" .



O ewentualne powstanie filmu "Machete Kills in Space" Rodriguez został zapytany w rozmowie z portalem "Deadline". Właśnie w niej wyjawił zainteresowanie Trejo powrotem do tej kultowej roli.



"Danny wydzwania do mnie przez cały czas. Sfilmował kinową widownię, do której przemawiał, a oni wszyscy zakrzyknęli: Maczeta w kosmosie! Potem odwrócił telefon w swoją stronę i zrobił wymowną minę" - śmieje się reżyser, który podczas trwającego właśnie festiwalu SXSW zaprezentował swój najnowszy film "Hypnotic" z Benem Affleckiem w roli głównej.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Maczeta" [trailer]

"Właśnie dlatego umieściłem w drugiej części "Maczety" fałszywy zwiastun trzeciej części. Żeby go usatysfakcjonować. Widzisz, tak by to mogło wyglądać. Ale to raczej pomysł na dwuminutowy trailer, a nie na dwugodzinny film. Ale to go nie usatysfakcjonowało. Jego fanów też nie, więc chyba będziemy to musieli w końcu nakręcić" - mówi dalej Rodriguez.

Również reakcja fanów sprawiła, że pierwsza część "Maczety" w ogóle powstała. Film ten nigdy nie miał być rozwinięty poza fałszywy zwiastun.



"Fani wypytywali nas o ten film przez pięć lat od premiery "Grindhouse". Tłumaczyłem, że to tylko zwiastun na niby, ale nie poddawali się. Mówili, że wygląda jak zwiastun prawdziwego filmu i dopytywali, kiedy premiera. Zrobiliśmy go więc dla nich. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. A teraz wszyscy dopytują o "Machete Kills in Space". Nie mają tego dość" - kończy reżyser.