Z okazji 20. rocznicy premiery filmu "Harry Potter i Kamień Filozoficzny" - pierwszego widowiska z serii o przygodach nastoletniego czarodzieja, nakręcono program podobny do tego, jaki powstał niedawno na temat serialu "Przyjaciele".



Choć widowisko "Harry Potter: Powrót do Hogwartu" będzie można oglądać na platformie HBO dopiero od 1 stycznia, dziennik "The Sun" już teraz przytoczył kilka smakowitych wątków, o których wspominać będą gwiazdy sagi.

Daniel Radcliffe był zakochany w starszej o 23 lata Helenie Bonham Carter

Sensacją jest np. to, w kim podkochiwał się Daniel Radcliffe. Otóż był on zadurzony w Helenie Bonham Carter, aktorce starszej od niego o 23 lata, która kreowała postać czarownicy Bellatrix Lestrange. Radcliffe nie poprzestał tylko na fantazjowaniu i gdy w 2011 r. dobiegły zdjęcia do ostatniej części sagi, wysłał jej osobistą wiadomość. Aktor odczytał ją na głos przed kamerą.

Zdjęcie Helena Bonham Carter i Daniel Radcliffe na premierze filmu "Harry Potter i insygnia śmierci" / Dave M. Benett / Getty Images

"Droga HBC. To była przyjemność być twoim kolegą z planu i podkładką pod szklankę, jako że zawsze kończyło się na tym, że trzymałem twoją kawę. Naprawdę cię kocham i żałuję, że nie urodziłem się 10 lat wcześniej, bo wtedy mógłbym mieć u ciebie jakieś szanse" - brzmiały słowa, które do niej skierował.



W innym momencie programu Daniel zdradził, że każda część jego życia jest w pewien sposób powiązana z "Harrym Potterem". "Mój pierwszy pocałunek jest związany z kimś z ekipy, moje pierwszy dziewczyny wywodzą się stąd" - wyliczał.



Porywy serce przy realizowaniu sagi udzielały się też Emmie Watson. Aktorka grająca Hermionę przyznała w programie, że jej serce mocniej biło na widok trzy lata starszego Toma Feltona, czyli filmowego Draco Malfoya. Jednak ich znajomość nigdy nie przerodziła się w związek.

