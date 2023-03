Dramat "Na Zachodzie bez zmian" , który trafił na ekrany jesienią zeszłego roku, zrobił ogromne wrażenie zarówno na widzach, jak i krytykach. Recenzenci chwalą nowe dzieło Edwarda Bergera przede wszystkim za niezwykle realistyczne ukazanie bezwzględności i okrucieństwa wojny. Trzecia już ekranizacja klasycznej powieści Ericha Marii Remarque’a z 1929 roku jawi się jako wstrząsający, lecz zarazem porażająco uniwersalny i wciąż aktualny, antywojenny manifest. Produkcja opowiadająca o przeżyciach młodego niemieckiego żołnierza walczącego na froncie zachodnim w czasie I wojny światowej, zdobyła jak dotąd siedem nagród BAFTA, dwie Europejskie Nagrody Filmowe oraz statuetkę National Board of Review of Motion Pictures za najlepszy scenariusz adaptowany. W nocy z 12 na 13 marca film powalczy zaś o najważniejsze filmowe trofeum, czyli Oscara. Do nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej obraz został nominowany w aż dziewięciu kategoriach.

Daniel Radcliffe chciał zagrać w "Na Zachodzie bez zmian"

W postać głównego bohatera filmu, Paula Bäumera, wcielił się 27-letni Austriak Felix Kammerer. To dla tego aktora debiut na dużym ekranie. U jego boku wystąpili m.in. Albrecht Schuch, Daniel Brühl i Aaron Hilmer. Jak się jednak okazuje, pierwotny pomysł na dobór obsady był inny. Zdradziła to w rozmowie z "The Mirror" Lesley Paterson, która pełniła obowiązki producentki filmu. Jak ujawniła, początkowo rolę Paula Bäumera chciano powierzyć Danielowi Radcliffe'owi . Twórcy zamierzali zatrudnić gwiazdora "Harry’ego Pottera" , by dzięki jego znanemu nazwisku pozyskać fundusze na realizację obrazu. "Kiedy 16 lat temu pozyskaliśmy prawa do adaptacji książki Remarque’a, krajobraz w branży filmowej był zupełnie inny. Zdobycie pieniędzy na nakręcenie niemieckojęzycznego filmu graniczyło z cudem. Podjęliśmy więc decyzję, że aktorzy będą mówić po angielsku z charakterystycznym niemieckim akcentem. Gdy zaczęliśmy myśleć o castingu, furorę robił 'Harry Potter'" - wyznała producentka.

Niestety, wbrew optymistycznym prognozom, sława aktora nie przyciągnęła sponsorów. Za to sam Radcliffe - jak stwierdziła Paterson - natychmiast "pokochał" scenariusz i od samego początku entuzjastycznie podchodził do projektu. Jego entuzjazmu nie podzielali jednak producenci. "Bardzo szybko zdaliśmy sobie sprawę z tego, że choć jest fantastycznym aktorem, nie pasuje do tej roli" - ujawniła Paterson. Problemy z pozyskaniem funduszy nieoczekiwanie pomógł zażegnać Netflix. Po tym, jak streamingowy gigant wyłożył miliony na realizację filmu, twórcy "Na Zachodzie bez zmian" postanowili wrócić do pierwotnej koncepcji i zatrudnili niemieckojęzyczną obsadę.

Czy Radcliffe żałuje dziś, że nie wystąpił w nagradzanej produkcji? "Daniel jest kochaną osobą. Jestem pewna, że gdybyśmy się teraz spotkali, byłby zachwycony sukcesem filmu. I z pewnością ucieszyłoby go to, że udało nam się urzeczywistnić początkową wizję" - podkreśliła Paterson.