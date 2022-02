"Czułem, że chcę zamknąć taką historią pewien rozdział w swoim życiu"

Choć dopiero kilka dni temu do kin wszedł najnowszy film Patryka Vegi - "Miłość, seks & pandemia", popularny reżyser zapowiada już kolejną swoją produkcję. Będzie to zarazem jego ostatni polski film. Z słów Vegi wynika, że w listopadzie zakończył pracę nad produkcją autobiograficzną.

"Nakręciłem swój ostatni film w listopadzie, swoją autobiografię. Będzie w kinach we wrześniu. Nie jest to pomnik mojej osoby, czy gloryfikacją. To film o walce między ciemnością a światłem w moim życiu. Pokazuje mechanizm zmagania się człowieka z mrokiem. To historia o podnoszeniu się z upadków. Czułem, że chcę zamknąć taką historią pewien rozdział w swoim życiu" - mówił w rozmowie z "Super Expressem".

Czego widzowie mogą się spodziewać po najnowszej, a zarazem ostatniej polskiej produkcji reżysera?

Wydarzenia dzieją się na przestrzeni blisko 40 lat mojego życia. Tam będzie dużo rzezy trudnych dla mnie, bez cenzury, obnażających mnie, pokazujących moje błędy. Nie zagrałem w tym filmie, bo nie chciałbym mieszać ludziom w głowach, by myśleli, że to dokument. To będzie fabuła - dodał.

Vega zapowiedział również, że w przyszłości zamierza tworzyć projekty anglojęzyczne z europejskimi i hollywoodzkimi aktorami.

Patryk Vega: Popularność

Słynny polski reżyser urodził się 2 stycznia 1977 roku w Warszawie. Patryk Vega to pseudonim. Naprawdę nazywa się Patryk Sebastian Krzemieniecki. Jest absolwentem socjologii na specjalizacji medialnej w Collegium Civitas w Warszawie. W 1998 roku zadebiutował jako scenarzysta, realizując serial "Pierwszy milion".



W 2005 roku stworzył swój pierwszy pełnometrażowy film fabularny "PitBull", w którym sportretował środowisko policjantów. Film zdobył ogromną popularność wśród widzów. Powstał także serial pt. "Pitbull", który w latach 2005-2008 był emitowany w TVP 2. Spośród innych seriali sukces przyniosły mu również "Kryminalni" i "Twarzą w twarz". W 2009 roku premierę miał wyreżyserowany przez Patryka Vegę film "Ciacho", a w 2013 roku "Last Minute".

Patryk Vega ma na swoim koncie takie filmy jak "Służby specjalne" (2014), Pitbull. Niebezpieczne kobiety" (2016), "Botoks" (2017), "Kobiety mafii" (2018), "Polityka" (2019), "Bad Boy" (2020) oraz "Pętla" (2020). Reżyser jest również specjalistą od mocnego kina. Dokument "Oczy diabła" i film "Small World" opowiadają o handlu dziećmi.

