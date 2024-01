Daniel Olbrychski porównał Angelinę Jolie do... Beaty Tyszkiewicz

Zrealizowany w 2010 roku przez Philipa Noyce'a thriller "Salt" to historia agentki CIA Evelyn Salt (Jolie), oskarżonej o bycie rosyjskim "uśpionym" szpiegiem. Olbrychski zagra w tym filmie byłego rosyjskiego tajnego agenta Wasilija Orłowicza.

Na planie "Salt" artysta miał kilkanaście dni zdjęciowych.

"Kręciliśmy zdjęcia w Nowym Jorku. Praktycznie wszystkie sceny realizowałem wspólnie z Angeliną. To była fantastyczna współpraca. Jolie jest znakomitą aktorką i osobą szalenie sympatyczną, bardzo życzliwą w stosunku do innych ludzi" - ocenił Olbrychski przed premierą filmu w rozmowie z Polską Agencja Prasową.



Aktor ujawnił wtedy, że, amerykańska aktorka poprosiła go o wspólne zdjęcie. W dniu, w którym pracowali nad jedną z kluczowych scen w filmie, wypadały 101. urodziny cioci Olbrychskiego.



"Opowiedziałem Angelinie o urodzinach cioci. Na to ona: 'W takim razie musimy przesłać jej życzenia!'. Natychmiast znalazła karton papieru, narysowała wielkie serce i napisała: 'Happy Birthday, Irena!'. Następnie poprosiła, by moja żona, Krysia, nas sfotografowała. To zdjęcie stoi teraz u cioci na szafce" - opowiadał Olbrychski.

Daniel Olbrychski: Jolie jak Tyszkiewicz

Do współpracy z Angeliną Jolie aktor wrócił w niedawnym występie w programie "Pytanie na śniadanie". W śniadaniowym show TVP aktor pojawił się po raz pierwszy od ośmiu lat.

"Im większa gwiazda, tym większy profesjonalizm, wspaniały stosunek do partnerów, szacunek dla wszystkich pracowników. Chcę pomachać tu wspaniałym kamerzystom, nie widzieliśmy się osiem lat, ale mam nadzieję, że teraz będziemy się widywali częściej. I Angelina jest taka, taka jak Beata Tyszkiewicz, jak Gustaw Holoubek, wspaniała profesjonalistka, z ogromną czułością do wszystkich ludzi, z którymi pracuje" - mówił Daniel Olbrychski w "Pytaniu na śniadanie".