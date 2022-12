- To niezwykle uczucie, gdy świat filmu, który jeszcze niedawno był odległym marzeniem, dziś stał się częścią mojego życia. Tym bardziej onieśmiela mnie to wszystko, co wydarzyło się po tym jak "Johnny" pojawił się na dużym ekranie. Otrzymanie "Perspektywy" im. Janusza "Kuby" Morgensterna to dla mnie ogromny zaszczyt: nagrody imienia wielkiego reżysera, którego (co jest wyjątkowym zbiegiem okoliczności) debiut fabularny "Do widzenia, do jutra" , stał się dla mnie filmem, który rozkochał mnie w kinie, kreując moją młodzieńczą wrażliwość. Tym bardziej czuję niezwykłą wdzięczność. To dla mnie potwierdzenie, że jestem we właściwym miejscu na swojej zawodowej drodze - mówi Daniel Jaroszek .

"Perspektywa": Co to za nagroda?

- Zamiast ciągle na coś czekać - zacznij żyć. To przesłanie księdza Jana Kaczkowskiego. Tę piękną i skromną postać oglądamy właśnie w filmie Daniela Jaroszka. Dla księdza Kaczkowskiego najważniejsi byli inni ludzie. Cały czas uczył nas, żebyśmy się starali zobaczyć w drugim człowieku - człowieka. Silą tego filmu jest prostota, bezpretensjonalność i znakomite aktorstwo. To film dla ludzi... - uzasadnienia Krystyna Cierniak-Morgenstern, przewodnicząca kapituły Nagrody im. Janusza "Kuby" Morgensterna "Perspektywa".



"Perspektywa" to nagroda przyznawana za najbardziej obiecujący debiut dla reżysera, którego twórczość posiada wielki potencjał i perspektywę rozwoju na przyszłość. Laureata nagrody wybiera Kapituła, która obraduje pod przewodnictwem Krystyny Cierniak-Morgenstern - pomysłodawczyni "Perspektywy". Nagrodę w wysokości 30 tys. zł ufundował Polski Instytut Sztuki Filmowej. Autorem statuetki jest prof. Adam Myjak.



Pierwszym laureatem "Perspektywy" - za rok 2011 - był Adrian Panek . Reżyser otrzymał statuetkę za swój debiutancki film "Daas" . Wśród laureatów znajdują się także m.in.: Maria Sadowska , Bodo Kox , Maciej Bochniak , Jan P. Matuszyński , Paweł Maślona , Ewa Bukowska oraz Jan Holoubek . Podczas poprzedniej edycji Nagroda "Perspektywa" trafiła w ręce Bartosza Blaschke za film "Sonata" .



"Johnny": Brawurowy debiut Daniela Jaroszka

"Johnny" to pełnometrażowy debiut fabularny Daniela Jaroszka. Jest to oparta na prawdziwych wydarzeniach historia, która wzrusza i inspiruje. Opowiedziana z perspektywy podopiecznego księdza Jana Kaczkowskiego, Patryka Galewskiego - chłopaka, który nie miał łatwego startu w życiu. Patryk włamuje się do domu w małym mieście. Wyrok sądu nakazuje mu prace społeczne w puckim hospicjum, gdzie poznaje niezwykłego ks. Jana Kaczkowskiego.

Duchowny angażuje młodych chłopaków z zawodówki, na pozór twardych buntowników, w pomoc chorym. W swojej pracy skupia się na bliskości, czułości i walce o relacje z drugim człowiekiem. Uczy empatii. A robi to z hurtową ilością humoru, czym zyskuje ogromną popularność. Niedługo później Jan sam staje przed wyzwaniem walki z chorobą. Patryk zostaje postawiony w sytuacji, która zmieni całe jego życie.

"Johnny": Dawid Ogrodnik jako ksiądz Jan Kaczkowski

„Johnny" to oparta na prawdziwych wydarzeniach historia, która wzrusza i inspiruje. Opowiedziana z perspektywy podopiecznego Jana Kaczkowskiego, Patryka Galewskiego – chłopaka, który nie miał łatwego startu w życiu.