​Daniel Craig: Bond kobietą? Jestem na nie

Wiadomości

1 października trafi w końcu do kin najnowsza odsłona przygód Jamesa Bonda, czyli film "Nie czas umierać". Jako że będzie to ostatnia produkcja, w której w roli agenta 007 zobaczymy Daniela Craiga, trwają spekulacje na temat tego, kto go zastąpi. I choć coraz częściej pojawiają się głosy, że słynnego szpiega powinna zagrać kobieta, żegnający się z tą postacią gwiazdor w najnowszym wywiadzie przyznał, że nie podoba mu się ten pomysł.

Daniel Craig w "Nie czas umierać" /materiały prasowe