Daniel Craig bojkotował Twittera, zanim stało się to modne

Wiadomości

Filmowy Bond bojkotował Twittera, zanim stało się to modne. Daniel Craig nie zaprząta sobie głowy takimi rzeczami, bo zwyczajnie od mediów społecznościowych stroni. I jak zapewnia, wołami nikt, go do nich nie zaciągnie. Zapytany niedawno o powody tej awersji wyznał, że z uwagi na swój niewyparzony język woli unikać platform społecznościowych.

Daniel Craig /Gareth Cattermole /Getty Images