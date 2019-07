​Dan Romer kompozytorem nowego Bonda

Dan Romer skomponuje muzykę do 25. filmu o Jamesie Bondzie. Premiera obrazu planowana jest na 8 kwietnia 2020 roku.

Cary Fukunaga i Daniel Craig /Slaven Vlasic /Getty Images

Dan Romer to amerykański producent muzyczny i kompozytor filmowy. Współpracował już w przeszłości z reżyserem 25. Bonda, Carym Fukunagą, przy jego serialu "Maniac" oraz filmie "Beasts of No Nation".

Reklama

Kompozytor został też wyróżniony nagrodą Emmy za obraz "Jim: The James Foley Story". Romer jest też autorem muzyki do gry wideo "Far Cry 5". Jako producent współpracował m.in. z Christiną Aguilerą oraz Shawnem Mendesem.

Wideo Tomasz Kot miał szansę na rolę w najnowszym Bondzie? To przez to Danny Boyle mógł zrezygnować z pracy nad filmem

Niedawno w mediach pojawiły się spekulacje na temat fabuły nowego Bonda. "The Daily Mail" twierdzi, że tematem obrazu będzie inżynieria genetyczna. "Główny wątek związany jest z inżynierią genetyczną, która z jednej strony jest fascynująca, ale z drugiej dla mało kogo zrozumiała" - cytuje dziennik swojego informatora. "Trzeba było więc temat zrobić przystępnym dla ludzi. Z tego właśnie powodu (i humoru) została zatrudniona Phoebe Waller-Bridge" - dodaje rozmówca "The Daily Mail".

"Bond 25", którego oficjalny tytuł jest trzymany w tajemnicy, ma być ostatnim, w którym główną rolę zagra Daniel Craig. Oprócz niego w obsadzie są m.in. Lea Seydoux, Ben Whishaw, Jeffrey Wright, Rory Kinnear, Naomi Harris oraz Ralph Fiennes. Przeciwnika Jamesa Bonda zagra Rami Malek, zdobywca Oscara za rolę w "Bohemian Rhapsody".