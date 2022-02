Dla Sony film o Madame Web będzie pierwszym superbohaterskim widowiskiem z kobietą w roli głównej. W posiadaniu studia są prawa do kilku postaci z komiksów Marvela związanych z postacią Spider-Mana. Wokół nich rozwijane jest uniwersum równoległe do Kinowego Uniwersum Marvela (MCU) tworzonego przez studia Marvel i Disney. Wraz z niedawną premierą filmu "Spider-Man: Bez drogi do domu" połączenie tych dwóch uniwersów stało się coraz bardziej realne.

"Madame Web" to projekt, który jest przygotowywany od 2019 roku. Jego scenarzystami są Matt Sazama i Burk Sharpless, czyli twórcy fabuły "Morbiusa" , który trafi do kin na początku kwietnia.



Za kamerą ma stanąć S.J. Clarkson. Na swoim koncie ma ona m.in. dwa odcinki do chwalonego serialu Marvela/Disneya "Jessica Jones".



Madame Web po raz pierwszy pojawiła się w komiksie w 1980 roku, gdzie jest przedstawiona jako mutantka z umiejętnością jasnowidzenia. Z jej zdolności korzystają Spider-Man i Spider-Woman. Madame Web na kartach komiksów pojawia się jako ślepa, sparaliżowana, starsza kobieta cierpiąca na przewlekłą chorobę autoimmunologiczną wymagającą podłączenia do systemu podtrzymywania życia przypominającego pajęczynę.

Przypomnijmy, że Dakota Johnson , córka Melanie Griffith i Dona Johnsona , popularność zdobyła dzięki występowi w adaptacji bestsellerowych powieści erotycznych "50 twarzy Greya" . Aktorka z roku na rok udowadnia jednak, że nie wolno zaszufladkować jako uległej filmowej kochanki. Wystąpiła bowiem w tak cenionych artystycznych projektach, jak: "Nienasyceni" , "Suspiria" czy ostatnio "Córka" .