​Dakota Johnson jako kobieta wychowana w sekcie

Gwiazdami nowego serialu limitowanego tworzonego przez firmy produkcyjne Platform One Media, TeaTime Pictures i Felix Culpa będą Dakota Johnson i Riley Keough. "Cult Following", bo taki będzie nosił tytuł, oparty zostanie na książce Bexy Cameron, kobiety, która do 16 roku życia żyła wśród członków sekty Dzieci Boga.

"Cult Following" będzie nosił tytuł nowy projekt Dakoty Johnson /Tristan Fewings /Getty Images

"Jesteśmy szczęśliwi, że poznaliśmy niewiarygodną historię Bexy. Rzadkością jest znalezienie czegoś napisanego tak czysto i wciągająco. Nasz projekt to niewiarygodna szansa na pokazanie jej unikalnej podróży. Wystąpią w nim jedne z najbardziej utalentowanych aktorek swojego pokolenia. Fakt, że Dakota i Riley są przyjaciółkami od 15 roku życia, pozwoli przenieść na ekran panującą między nimi chemię" - powiedziała jedna z producentek serialu, Katie O'Connell Marsh cytowana przez portal "Deadline".

Cameron w swojej książce wraca pamięcią do czasów, kiedy wychowywała się wśród członków sekty Dzieci Boga. W wieku 16 lat udało jej się uwolnić z jej macek i zacząć nowe życie. Dakota Johnson wcieli się w serialu w rolę dorosłej Bexy, która wyrusza w podróż razem ze swoją najlepszą przyjaciółką (Keough). Ich zamiarem jest udokumentowanie sekt działających obecnie na terenie Stanów Zjednoczonych. Będzie to podróż pełna załamań, metamfetaministów, mnichów, maniaków Jezusa, armagedonistów, furgonetek używanych do obserwacji, byłych pracowników Apple’a, na której końcu Cameron będzie musiała skonfrontować się ze sobą, a także ze swoimi rodzicami - czytamy w opisie serialu "Cult Following".

Brytyjską premierę książki Bexy Cameron zaplanowano na 8 lipca przyszłego roku. "Współpraca z Dakotą, Riley i resztą ekipy jest spełnieniem moich marzeń. To przytłaczające uczucie mieć świadomość tego, że tak wspaniała grupa utalentowanych kobiet przeniesie na ekran moją opowieść" - mówi Cameron. Dakota Johnson i Riley Keough wraz z Ro Donnelly i Giną Gammell będą też producentkami serial.