Czy "Jestem legendą" doczeka się kontynuacji? Will Smith odpowiada

"Jestem legendą": Will Smith o kontynuacji

Will Smith potwierdził, że wraz z Michaelem B. Jordanem mają kilka "solidnych pomysłów" na kontynuację. Aktorzy mają zamiar zagrać w filmie główne role, obaj również zostaną jego producentami.

Smith przyznał, że spędził ostatnio z Jordanem kilka tygodni, by móc rozwijać projekt.

"Myślę, że wygląda to dobrze. [...] Sądzę, że damy radę to razem zrobić" - powiedział w wywiadzie dla ET.

"Jestem legendą" (2007): O czym opowiadał?

"Jestem legendą" to pełnometrażowa adaptacja powieści Richarda Mathesona z 1954 roku o tym samym tytule. Will Smith wcielił się w rolę naukowca, a jednocześnie ostatniego żyjącego człowieka w Nowym Jorku. Po pojawieniu się niszczycielskiego wirusa, który zgładził większość populacji i przyczynił się do powstania mutantów, mężczyzna próbuje odnaleźć sposób, by odwrócić proces przemiany.

