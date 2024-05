Czy Jack Sparrow pojawi się w "Piratach z Karaibów 6"? Co na to Depp?

"Piraci z Karaibów" mają już 21 lat. Co z szóstą częścią?

Trudno uwierzyć, ale minęło już 21 lat od premiery pierwszej części " Piratów z Karaibów ". Wiadomo, że Disney od dawna snuje plany realizacji części szóstej. Czy jest szansa, że Johnny Depp wróci do roli uwielbianego kapitana Jacka Sparrowa?



Po tym, jak Depp wygrał "proces dekady" z Amber Heard o zniesławienie szanse, aby wrócił na plan są większe. Jerry Bruckheimer, producent serii i wielbiciel Jacka Sparrowa, twierdzi, że żadne decyzje nie zapadły i występ hollywoodzkiego gwiazdora wcale nie jest taki niemożliwy.

"Jeśli to by ode mnie zależało, chciałbym go mieć. Uwielbiam Johnny'ego Deppa. To znakomity aktor i dobry przyjaciel. Rozmawiałem z nim o tym, ale zobaczymy, co się wydarzy" - stwierdził producent.

Według wcześniejszych doniesień, szósta część ma być historią nowych bohaterów, a ich przygody miały być osadzone w tym samym świecie, w którym rozgrywały się poprzednie części "Piratów z Karaibów". Stąd szansa, aby w nowej części pojawili się dobrze znani widzom bohaterowie.

Ayo Edebiri z "The Bear" gwiazdą "Piratów z Karaibów 6"?

W lutym tego roku pojawiła się informacja, jakoby Disney znalazł kandydatkę do głównej roli w nowej części "Piratów z Karaibów". To Ayo Edebiri, zdobywczyni Złotego Globu i Emmy za rolę w serialu "The Bear".



Grana przez Edebiri bohaterka miałaby być częścią żeńnkiej załogi statku pirackiego. Na razie nie wiadomo, czy te wiadomości się potwierdzą.