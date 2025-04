Zaskakująca zmiana w obsadzie Osła z "Shreka". Pazura zamiast Stuhra?

Martyna Janasik

Polacy wciąż czekają na ogłoszenie, kto zastąpi Jerzego Stugra obsadzie kultowego "Shreka". Choć od tygodni spekulowano, że to Maciej Stuhr przejmie rolę Osła po swoim zmarłym ojcu, nic nie zostało jeszcze potwierdzone. Na horyzoncie pojawiła się jednak jeszcze inna opcja. Czy to możliwe, by Cezary Pazura miał zagrać Osła? Aktor przemówił jego głosem.

