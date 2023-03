Czy Harry Styles napluł na Chrisa Pine'a? W końcu wyznał prawdę

Tuż przed premierą filmu wyszło też na jaw, że Pugh była zażenowana romansem jej ekranowego partnera Harry'ego Stylesa z reżyserką Olivią Wilde. Ta ostatnia w trakcie zdjęć była bowiem wciąż oficjalnie związana z ojcem swoich dzieci - Jasonem Sudeikisem .

Jednocześnie pojawiły się pogłoski, że Florence Pugh zarobiła jedną trzecią tego, co jej ekranowy partner Harry Styles.

Chris Pine został opluty? Aktor ujawnia prawdę

Choć od sprawy nazwanej szumnie "Spitgate" minęło już pół roku, żądni sensacji internauci wciąż spekulują, co tak naprawdę stało się na premierze filmu w Wenecji. W jednym z ostatnich wywiadów do tej sytuacji odniósł się w końcu sam Chris Pine.



"Siedziałem w samolocie z moją publicystką i ona się śmiała, że wyglądam jak Rachel z 'Przyjaciół', wracaliśmy wtedy z Wenecji. No i spałem, wypoczywając, bo uwielbiam latać samolotami. Tymczasem ona mnie budzi i mówi: 'Musimy wystosować oświadczenie, co się stało w Wenecji'. A ja na to: 'Ale o czym?'. Na co ona: 'No, że Harry cię opluł'. A ja nie miałem pojęcia, o co chodzi. I mi pokazała. I faktycznie, wygląda to tak, jakby Harry na mnie splunął. Ale nie splunął" - wyznał Pine.



Pine ujawnił, że Styles nachylił się w jego stronę, żeby zażartować. Powiedział: "To tylko słowa, prawda?". Miał to być ich wspólny żart odnoszący się do tego, że obaj są przemęczeni, przez co biorąc udział w konferencjach i udzielając wywiadów, niekoniecznie mówią mądre rzeczy.



"Wszyscy staraliśmy się odpowiadać na pytania, ale czasem, kiedy robisz te wszystkie rzeczy na konferencjach, twój mózg jest tak oszołomiony, że bełkoczesz, więc żartowaliśmy sobie: 'To tylko słowa, człowieku'" - dodał aktor.