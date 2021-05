​Czy Ben Affleck i Jennifer Lopez znów są razem?

Matt Damon, popularny aktor, a jednocześnie serdeczny przyjaciel Afflecka został zapytany o to, czy Ben i Jen faktycznie wrócili do siebie po blisko 17 latach od rozstania. Odpowiedź gwiazdora daje do myślenia.

Jennifer Lopez w połowie marca oświadczyła, że zrywa z baseballistą Alexem Rodriguezem. Wydali nawet w tej sprawie wspólne oświadczenie. Krótko po tym w mediach zaczęły pojawiać się doniesienia o tym, że piosenkarka dużo czasu spędza ze swoim dawnym partnerem - Benem Affleckiem. Widywano go u niej w domu, a kilka dni temu oboje wrócili z romantycznej kilkudniowej wyprawy do Montany. Affleck z kolei na początku tego roku zakończył swój namiętny, aczkolwiek krótki (kilkumiesięczny) związek z Aną de Armas. Nic więc dziwnego, że teraz wszyscy zastanawiają się, czy uczucie, które przed laty łączyło aktora i piosenkarkę, znów jest gorące.



Jen i Ben byli parą w latach 2000-2004. W listopadzie 2002 nawet się zaręczyli. Później Affleck przyznał, że ten związek zniszczyło nadmierne zainteresowanie mediów. Może teraz, po siedemnastu latach, oboje dojrzeli i przywykli do owego zainteresowania? Bo choć fotoreporterzy znów depczą im po pietach, polują na przelotny pocałunek (na razie uchwycili jedynie trzymanie się za rękę), to Jennifer i Ben jakoś się przed nimi nie chowają.

Osobą, która powinna najlepiej wiedzieć, co Affleckowi w duszy i sercu gra, jest jego przyjaciel od czasów liceum, a teraz także partner w biznesie filmowym, czyli Matt Damon. Nic dziwnego, że w programie śniadaniowym stacji NBC "Today", w którym Damon pojawił się, by promować film ze swoim udziałem "Stillwater", prowadzące Savannah Guthrie i Hoda Kotb zapytały go, czy Lopez i Affleck znów są parą.

"Na świecie nie ma wystarczająco dużo alkoholu, żeby mnie skłonić do powiedzenia czegoś na ten temat" - odpowiedział wymijająco Damon. Później dodał jednak, że ich powrót do siebie byłby "fascynującą historią" i że on osobiście "ma nadzieję, że to prawda". "Kocham ich oboje" - dodał na koniec.

A co na to Alex Rodriguez? Według portalu "E!" jest "bardzo zszokowany", tym, że Jennifer Lopez zaledwie miesiąc po rozstaniu z nim, odnowiła zażyłe stosunki z Affleckiem. Jak twierdzi anonimowy informator, Rodriguez sądził, że jego rozstanie z J.Lo było tymczasowe i próbował się z nią później kontaktować. Bezskutecznie, bo Lopez jakoby już ten okres w swoim życiu zamknęła. Za to - zdaniem innego informatora - zawsze zastanawiała się, jak by to było, gdyby nie rozstała się z Benem. Teraz chyba postanowiła to sprawdzić.