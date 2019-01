Czy będzie szósta nominacja do Oscara dla Amy Adams?

"Vice" - uhonorowana sześcioma nominacjami do Złotych Globów historia kariery Dicka Cheneya, wiceprezydenta za czasów George'a W. Busha, w kinach pojawi się już 11 stycznia. U boku grającego główną rolę Christiana Bale'a ("Mroczy Rycerz", "American Hustle") zobaczymy Amy Adams ("Zaczarowana", "Wątpliwość", "Mistrz"), która wciela się w żonę Dicka i kluczową w jego życiu postać.

Lynne Cheney nie była jedynie kobietą kibicującą poczynaniom męża, lecz w wielkiej mierze twórczynią jego strategii i w pewnym sensie osobowości. Reżyser "Vice" Adam McKay ("Big Short") mówił: - Gdy Cheney został usunięty z Yale i miał poważne kłopoty związane z nadużywaniem wysokoprocentowych napojów, pomocy udzieliła mu Lynne Vincent, jego ukochana ze szkoły średniej, przyszła pani Cheney. Ona miała intelekt i niezwykle silny charakter, ale chyba zdawała sobie sprawę, że przed nią, jako kobietą, wiele drzwi będzie zamkniętych. Mąż miał je dla niej otworzyć.

Adams szybko wyraziła zgodę na udział w projekcie, tym bardziej, że dobrze wspominała współpracę z Balem w filmach "American Hustle" i "Fighter", które to występy przyniosły jej dwie spośród jej pięciu nominacji do Oscara. - Nie chodziło tylko o techniczne wyzwanie, by zagrać bohaterkę w wieku od lat dwudziestu do siedemdziesięciu - tłumaczyła. - Ważniejsze było ukazanie jej determinacji i ambicji.

Aktorka opracowała koncepcję roli na podstawie wywiadów z Lynne oraz jej książek o amerykańskiej konstytucji i prezydencie Madisonie. - Przypominała mi nieco moją babcię z Provo z Utah, małego rolniczego miasteczka, które nie tak bardzo różniło się od Casper w Wyoming, skąd pochodziła Lynne - zdradzała. - Lynne to silna, inteligentna kobieta. Była wzorową studentką i można podziwiać jej impet w popieraniu męża. Myślę, że Dick i Lynne to prawdziwi partnerzy. Wspólny front jest ważny zwłaszcza w mieście pełnym pułapek, takim jak Waszyngton.

Producent Jeremy Kleiner był pełen uznania dla jej kreacji: - Lynne tak głęboko wpływa na emocje i decyzje Dicka, że są chwile, w których to właśnie ona wydaje się najważniejszą siłą kształtującą los Cheneyów. Gra Amy pozwala nam uwierzyć w to, jak mocno kochała męża.

"Vice" to historia człowieka, który konsekwentnie przeszedł drogę od poruszającego się zręcznie po waszyngtońskich korytarzach biurokraty do realnej władzy. Wiceprezydent USA za prezydentury George’a W. Busha był jednym z najpotężniejszych ludzi tamtego czasu i zmieniał swój kraj i świat tak skutecznie, że efekty jego działalności obserwujemy do dzisiaj. "Vice" to wielka aktorska metamorfoza Christiana Bale'a w roli Dicka Cheneya oraz fantastyczne role Sama Rockwella jako George'a W. Busha i Amy Adams jako Lynne Cheney.