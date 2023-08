Kontrowersje wokół filmu " Babilon " nie ustają. Kiedy krytycy w Stanach nie szczędzili ostrej krytyki, nazywając produkcję jednym z najbardziej rozpustnych filmów, Stephen King - mistrz horroru, dostrzega w niej genialność.

Znany z takich powieści jak " Lśnienie " czy "Smętarz dla zwierzaków", King nie tylko chętnie dzieli się swoimi literackimi sukcesami, ale także opiniami na temat kinematografii. Jego słowa na temat "Ceny strachu" w reżyserii niedawno zmarłego Williama Friedkina były pełne uznania. Czy "Babilon" jest kolejnym filmem, który zyska aprobatę Kinga?

Portret gwiazd Hollywood lat 20.: "Babilon" w centrum burzliwych czasów

"Babilon" zabiera widzów w serce Hollywood końca lat 20., ukazując losy trzech postaci: Jacka Conrada, gwiazdora kina niemego wcielonego przez Brada Pitta; Nellie LaRoy, ambitnej aktorki pragnącej osiągnąć sukces, w którą wcieliła się Margot Robbie; oraz Manny'ego Torresa, młodego miłośnika kina, który zakochuje się w Nellie. Ich przeplatające się historie stanowią barwny obraz dekadencji, pasji i zmieniającego się świata filmu tamtej epoki.



Babilon w ogniu krytyki

Chociaż "Babilon" został doceniony przez krytyków za swoje artystyczne walory, zdobywając trzy nominacje do Oscara, opinie widzów były mniej przychylne. Serwis Rotten Tomatoes przyznał filmowi ocenę 6.4/10, a komercyjne wpływy z biletów okazały się rozczarowujące - globalnie film zarobił jedynie 63,4 mln dolarów.

W mediach społecznościowych film określano mianem "płonącego bałaganu" i "tonalnej katastrofy". Skandaliczne opinie po pokazach testowych nie napawały optymizmem przed premierą. Stephen King nazwał go jednak "genialnym". Czy to wystarczy, by obronić honor "Babilonu"?

"Babilon": Brad Pitt i Margot Robbie gwiazdami filmu o początkach Hollywood 1 / 9 Akcja filmu "Babylon" umiejscowiona została pod koniec lat 20. ubiegłego wieku w Hollywood. Do lamusa zaczyna wtedy przechodzić kino nieme, a na dużych ekranach zaczynają rządzić tzw. "dźwiękowce". "Babylon" prześledzi wzloty i upadki kilku postaci, a przez osoby zaznajomione z fabułą określany jest jako "Wielki Gatsby na sterydach". Główne role w filmie "Babylon" przypadły Bradowi Pittowi (który wcieli się w fikcyjnego gwiazdora filmowego Jacka Conrada) i Margot Robbie (w roli aspirującej aktorki Nellie LaRoy). Według reżysera bohater Brada Pitta wzorowany jest na postaciach Johna Gilberta, Clarka Gable'a i Douglasa Fairbanksa. W obsadzie znalazła się także debiutujący na ekranie Diego Calva ( w roli meksykańskiego imigranta Manny'ego Torresa) Źródło: materiały prasowe Autor: Scott Garfield

Stephen King w obronie "Babilonu"

Stephen King, kultowy pisarz, którego twórczość często była wyznacznikiem kontrowersji i napięć, nie owijał w bawełnę. "W erze kiedy przeciętność jest chwalona, a prawdziwa sztuka jest dyskredytowana, 'Babilon' przypomina mi o innych czasach," napisał.

Podkreślając swoje słowa, King zastanawiał się, czy obecni krytycy w ogóle rozumieją różnicę między komercyjnym kiczem a prawdziwym arcydziełem.

"Gdyby 'Lśnienie' premierę miało dzisiaj, czy zostałoby przyjęte inaczej?" - pytał retorycznie. King, zawsze gotów do rzucenia rękawicy krytykom, podkreślił, że prawdziwa wartość filmu ujawni się z upływem czasu.



Zdjęcie Stephen King / INTERIA.PL