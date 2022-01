Opłaciło się ryzyko podjęte przez giganta streamingowego. Pierwotnie "Czerwoną notę" z zamiarem pokazywania jej w kinach wyprodukować miało studio Universal Pictures. Plany te zostały zrewidowane za sprawą zapowiadanego budżetu filmu. Wraz z gażą gwiazd i reżysera wynieść on miał 200 milionów dolarów. Z powodu wysokich kosztów Universal zrezygnował, ale produkcję przejął Netflix. Tym samym "Czerwona nota" została najdroższym filmem w historii tej platformy streamingowej.

Reklama

Bohaterem filmu "Czerwona nota" jest agent FBI (w tej roli Dwayne Johnson ), który łączy siły ze słynnym złodziejem dzieł sztuki ( Ryan Reynolds ). Wszystko po to, by schwytać równie legendarną złodziejkę znaną pod pseudonimem Laufer ( Gal Gadot ). Celem rozgrywającej się na całym świecie intrygi ma być odnalezienie trzech drogocennych jaj należących kiedyś do królowej Kleopatry.

Wideo "Czerwona nota": Oficjalny zwiastun

Choć "Czerwona nota" nie spotkała się z dobrym przyjęciem krytyków - film ma zaledwie 26 proc. pozytywnych recenzji na serwisie "Rotten Tomatoes" - widzowie zapewnili filmowi sukces. Według danych udostępnionych przez Netflix, film Rawsona Marshalla Thurbera był oglądany przez blisko 330 milionów godzin, dzięki czemu stał się najpopularniejszą produkcją na Netfliksie. Wyprzedził film "Nie otwieraj oczu" , który oglądano 282 miliony godzin.

Na kolejne odsłony "Czerwonej noty" przyjdzie poczekać. Występujący w niej aktorzy to jedne z najbardziej rozchwytywanych obecnie gwiazd filmowych. Twórcy serii mają nadzieję na to, że zdjęcia do ciągu dalszego będzie można rozpocząć na początku 2023 roku. Źródła, na które powołuje się portal "Deadline", twierdzą, że w zamyśle twórców serii jest dołączenie do niej kolejnych gwiazd i stworzenie cyklu podobnego do tego, który rozpoczął film "Ocean's Eleven: Ryzykowna gra" .

Wideo Czerwona nota | Oficjalny zwiastun | Netflix

Zobacz również:

W latach 90. była wielką gwiazdą. Powróci na szczyt?

Jego nagie zdjęcia obiegły świat. Skandal ciągnął się latami!

Kto zagra nowego Bonda? Jest siedmiu kandydatów!