"Wicked: Part One": Co wiemy o filmie?

"Wicked: Part One" Jona M. Chu ("Bajecznie bogaci Azjaci") to adaptacja musicalu Stephena Schwartza i Winnie Holzman oraz książki Gregory'ego Maguire'a pod tym samym tytułem. Skupiają się one na młodości Elphaby Thropp, która w przyszłości zostanie Złą Czarownicą z Zachodu. W ciągu 21 lat od swojego debiutu sceniczna wersja "Wicked" zarobiła na całym świecie ponad 2,5 miliarda dolarów.

W rolach głównych wystąpili Cynthia Erivo, Ariana Grande, Jeff Goldblum, Michelle Yeoh, Bowen Yang i Peter Dinklage. Scenariusz napisała Holzman. Schwartz jest autorem muzyki.

Reklama

"Wicked: Part One" kosztowało 145 milionów dolarów. Budżet drugiej części, która ma wejść do polskich kin 6 grudnia 2024 roku, wyniósł 165 milionów. Universalowi zależy więc, by film odniósł jak największy sukces.



"Wicked: Part One": jaka będzie fabuła filmu?

"Wicked" to elektryzująca opowieść o wyjątkowej przyjaźni Elphaby (Złej Czarownicy z Zachodu) i Glindy (Dobrej Czarownicy). Dziewczyny są studentkami Uniwersytetu Shiz w znanej powszechnie Krainie Oz. Elphaba, charakteryzująca się zielonym kolorem skóry, jeszcze nie odkryła swojej prawdziwej mocy. Po spotkaniu z Czarodziejem z Krainy Oz przyjaźń młodych uczennic stanie pod znakiem zapytania. Glinda, pragnie popularności i władzy, a Elphaba pozostanie wierna sobie.

Ostatnio do sieci trafił najnowszy zwiastun. Koniecznie się z nim zapoznajcie!

Zobacz też: Na twórców "Beetlejuice Beetlejuice" wylała się fala krytyki. Błąd urazi szczególnie Polaków