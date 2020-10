Czarnoskóra Jodie Turner-Smith zagra żonę króla Henryka VIII

Brytyjska stacja telewizyjna Channel 5 szykuje się do realizacji trzyodcinkowego serialu, którego bohaterką będzie druga żona króla Henryka VIII, Anna Boleyn. Serial, którego roboczy tytuł to „Anne Boleyn”, zapowiadany jest jako produkcja, która złamie konwencje. Widać to już po obsadzie serialu, w którym w rolę tytułową wcieli się czarnoskóra aktorka i modelka Jodie Turner-Smith.

Jodie Turner-Smith /Robin Pope/NurPhoto /Getty Images

Według informacji portalu "Deadline" trzyodcinkowy serial nie będzie dusznym dramatem kostiumowym z epoki, ale pokaże upadek Boleyn z perspektywy thrillera psychologicznego. Wybrzmiewać w nim będą feministyczne nuty, o co zadbała scenarzystka serialu, Eve Hedderwick Turner. Pokaże walkę Boleyn z patriarchalnym społeczeństwem Anglii za czasów Tudorów, jej starania o zapewnienie dobrej przyszłości swojej córce Elżbiecie oraz zakończone fiaskiem starania o to, by urodzić królowi Henrykowi VIII syna.



Po kilku epizodach oraz rolach w serialach, Jodie Turner-Smith w ubiegłym roku można było zobaczyć u boku Daniela Kaluuyi w dobrze przyjętym dramacie kryminalnym "Queen & Slim". Aktorce w serialu "Anne Boleyn" partnerować będą Paapa Essiedu, Amanda Burton, Thalissa Teixeira, Barry Ward oraz Jamael Westman. Jak widać, szykuje się zróżnicowana rasowo produkcja.



Serial wyreżyseruje Lynsey Miller, a jedną z jego producentek będzie Faye Ward, która w przeszłości wyprodukowała już inny film o Anne Boleyn. Były to "Kochanice króla" z 2008 roku, w którym wystąpiły Natalie Portman i Scarlett Johansson.

Reklama

"Uważamy, że historia odsunęła na bok postać ambitnej królowej, kosztem mężczyzn, którzy ją pogrążyli. Piękna i intymna wersja tej historii pokazana przez Lynsey Miller sprawi, że to głos Anny stanie się sednem tej opowieści. Zagłębimy się bardziej w mocne strony Anny Boleyn, ale też zbadamy jej słabości. Scenariusz Eve od razu zwrócił naszą uwagę" - powiedziały producentki serialu Faye Ward i Hannah Farrell.