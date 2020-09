Czarnoskóra aktorka w roli Dzwoneczka

Po raz pierwszy w historii ekranizacji powieści J.M. Barriego „Piotruś Pan”, w rolę Dzwoneczka wcieli się kolorowa artystka. Do tej pory obsadzano w niej białe aktorki. Jak podaje portal „Deadline”, tym razem wróżkę o imieniu Dzwoneczek zagra gwiazda serialu „Grown-ish” Yara Shahidi.

Yara Shahidi / Paul R. Giunta /Getty Images

Obsadzenie Shahidi w roli Dzwoneczka to kolejny ruch szefów studia Disneya w stronę większej różnorodności rasowej w doborze aktorów występujących w ich produkcjach. Wcześniej władze Disneya zdecydowały się na obsadzenie czarnoskórej Halle Bailey w roli Ariel w aktorskiej ekranizacji animowanej "Małej syrenki".



Choć umiarkowanie dobrze radzi sobie w kinach ostatnia aktorska wersja animowanego hitu sprzed lat, film "Mulan", którego większość zysków generuje dystrybucja streamingowa na serwisie Disney+, studio Disneya nie rezygnuje z kolejnych podobnych produkcji. Po ogromnych sukcesach kasowych takich filmów jak "Piękna i Bestia", "Król lew" czy "Aladyn", kolejną aktorską wersją znanej kreskówki będzie film "Peter Pan and Wendy".



Obok Yary Shahidi w obsadzie filmu reżyserowanego przez Davida Lowery’ego jest już Jude Law, który wcieli się w rolę kapitana Haka. W tytułowe role wcielą się Alexander Molony oraz Ever Anderson. Scenariusz filmu "Peter Pan and Wendy" napisał Toby Halbrooks. To producent, który współpracował już z Lowerym przy jego poprzednich filmach: "Wydarzyło się w Teksasie", "A Ghost Story", "Mój przyjaciel smok" oraz "Gentleman z rewolwerem".

Poprzednio w rolę Dzwoneczka wcielały się Julia Roberts w filmie "Hook" oraz Ludivine Sagnier w filmie "Piotruś Pan". Najbardziej znaną ekranizacją powieści Barriego pozostaje animowany "Piotruś Pan" z 1953 roku. Według informacji podawanych przez portal "Deadline", film Lowery’ego ma pojawić się w kinach i nie będzie dostępny najpierw na serwisie Disney+.