O kolejnej przerwie w zdjęciach do filmu "Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu" poinformował portal "The Hollywood Reporter", przypominając przy tym, że w ubiegłym tygodniu studio Marvela donosiło, że po dwóch miesiącach wznowiono zdjęcia do tej produkcji. Powodem przerwy trwającej od listopada ubiegłego roku była kontuzja odniesiona na planie przez wcielającą się w postać Shuri, Letitię Wright . Teraz zdjęcia wstrzymano z powodu koronawirusa. Nie wiadomo, jak długo potrwa aktualna przerwa w pracach na planie kontynuacji "Czarnej Pantery" . Raporty sugerują, że mogą one zostać wznowione jeszcze pod koniec tego tygodnia.



Reklama

Fabuła filmu "Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu" trzymana jest w tajemnicy. Niedawno ogłoszono, że ważniejszą rolę w tej historii odegra M’Baku, w którego wciela się Winston Duke . To jeden z ulubionych przez fanów bohaterów pierwszej części filmu, który był jednak postacią drugoplanową. Bez powodzenia rzucił on wcześniej wyzwanie głównemu bohaterowi filmu, księciu T’Challi, chcąc przejąć władzę w królestwie Wakandy.

Twórcy sequelu "Czarnej Pantery" zmagają się z dużymi problemami właściwie od początku. Ciosem dla ekipy i fanów była niespodziewana śmierć grającego T’Challę/Czarną Panterę Chadwicka Boseman a. Niedługo potem ogłoszono, że postać ta nie będzie ponownie obsadzona. W tej sytuacji ruszyły spekulacje na temat tego, kto będzie Czarną Panterą w drugiej części filmu. Wielu wskazywało na młodszą siostrę T'Challi - Shuri. Ten pomysł stanął jednak pod znakiem zapytania po kontrowersjach związanych z wypowiedziami grającej ją Letitii Wright na temat pandemii COVID-19.

Premierę filmu "Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu" zaplanowano na 11 listopada tego roku. Można się jednak spodziewać, że z powodu kolejnych opóźnień termin ten zostanie przesunięty.

Wideo "Czarna Pantera" [trailer 2]

Zobacz również:

Operacje zniszczyły jej twarz. "To, co mi się stało, jest straszne"



Polka ukrywała włosy pod czapką. "Moja nowa fryzura stanie się sensacją"

Najpiękniejsza gwiazda PRL-u? Zniknęła na 20 lat. Co się stało?