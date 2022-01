Problemy na planie

Prace na planie filmu "Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu" trwają dłużej, niż pierwotnie zakładano. Pierwsze problemy pojawiły się zaraz po śmierci odtwórcy głównej roli - Chadwicka Bosemana. To wydarzenie sprawiło, że twórcy zmuszeni zostali do zmiany fabuły. W efekcie sequel filmowego hitu opowiadał będzie o losach siostry tytułowego bohatera - Shuri.



W późniejszym czasie zaczęły pojawiać się kolejne problemy, które uniemożliwiały kontynuowanie pracy na planie. Głównymi przeszkodami w realizacji projektu było wprowadzanie obostrzeń związanych z pandemią oraz przypadki zachorowania na COVID-19 na planie. Nie bez znaczenia był też wypadek Letitii Wright, do którego doszło podczas kręcenia jednej ze scen kaskaderskich. Gwiazda była wówczas zmuszona do powrotu do Londynu, gdzie oddała się rekonwalescencji. W tym czasie kontynuowano nagrania scen, w których nie brała udziału.



Poinformowano, że bez względu na opóźnienia w pracy na planie, nie jest planowana zmiana daty premiery. "Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu" trafi na ekrany w listopadzie 2022 roku.



