"Cudak" w kinach od 9 lipca!

Nowy film fabularny w reżyserii Anny Kazejak pt. "Cudak" trafi na kinowe ekrany już 9 lipca. Co wiadomo na temat produkcji?

Kadr z filmu "Cudak" /Ola Grochowska /materiały prasowe

Roman Cudakowski, dla przyjaciół Cudak, gra w kapeli na weselach i miejskich imprezach. W czasie okupacji muzykowi nie wiedzie się dobrze. Szansą na zarobek stają się wstępy w lokalu dla Niemców. Ci nie wyobrażają siebie jednak orkiestry bez skrzypka. Wówczas Cudak na koncerty wyprowadza z getta uzdolnionego Szymona Akermana, z którym przed wojną nie żył w zgodzie.



W nowej rzeczywistości obydwaj nawzajem siebie potrzebują: Cudak może zarabiać grając z Akermanem, ten natomiast zyskuje szansę na przeżycie. Pewnego dnia Roman decyduje się na stałe zabrać z getta skrzypka z jego rodziną, by ukrywać ich z narażeniem życia w swoim domu.

"Najważniejszym elementem opowieści są wyjątkowe relacje pomiędzy dwoma mężczyznami - zdolnym muzykiem Akermanem i prostolinijnym Polakiem - Cudakiem. Przechodzi ona wiele faz - od wrogości, przez współdziałanie, po wzajemną troskę" - mówi reżyserka Anna Kazejak.

"Dzieli ich wiele - pochodzenie, wykształcenie, wrażliwość, ale łączy miłość do muzyki i swoich rodzin. Postaci głównych bohaterów to ludzie niepozbawieni wad, prostolinijni, szlachetni, choć czasem niepotrafiący dostrzec złożoności świata, w którym przyszło im żyć. Nasza duet, to kochana przez kino 'odd couple' - ludzie, których los zetknął ze sobą, ale których różni wszystko" - dodaje.



W tytułowej roli zobaczymy Kazika Mazura. Na ekranie partneruje mu Aleksander Kłak (Akerman).

