Gwiazda "Szoguna" w przełomowym projekcie. Może zostać filmową Yoko Ono

Sam Mendes: reżyser planuje cztery filmy o zespole The Beatles

Muzyka The Beatles do dziś jest fenomenem i inspiracją dla wielu artystów. Nic zatem dziwnego, że Sam Mendes ("American Beauty", "1917") postanowił poświęcić cenionej grupie swoje kolejne dzieła. Reżyser wpadł na ambitny pomysł, by zrealizować aż cztery filmy biograficzne o zespole, z czego każdy ma być poświęcony jednemu z członków: Johnowi Lennonowi, Paulowi McCartneyowi, George'owi Harrisonowi i Ringo Starrowi.

Wszystkie produkcje, które mają powstać pod szyldem Sony Pictures, będą miały oddzielne, kinowe premiery. Chociaż krążyły pogłoski, że w tym niezwykłym przedsięwzięciu mogą wziąć udział takie gwiazdy jak Harris Dickinson (John Lennon), Paul Mescal (Paul McCartney), Joseph Quinn (George Harrison) i Barry Keoghan (Ringo Starr), wciąż nie zawarto żadnych wiążących umów.

Premiera pierwszej odsłony "cyklu" wstępnie zaplanowana jest na 2027 rok.

Anna Sawai w biografii The Beatles. Gwiazda "Szoguna" zagra Yoko Ono?

W mediach pojawiły się kolejne przepuszczenia, kto może być zaangażowany w ambitny projekt Mendesa. Wśród nazwisk pojawiła się japońska aktorka Anna Sawai, która w ubiegłym roku zyskała szczególną popularność i uznanie za wybitną kreację stworzoną w serialu "Szogun".

Według pogłosek rozpoczętych przez Jeffa Sneidera, prowadzącego portal "The InSneider", kobieta w historii o Czwórce z Liverpoolu miałaby wcielić się w Yoko Ono - urodzoną w Tokio niezależną artystkę awangardową. W 1966 roku kobieta została żoną Johna Lennona, z którym niedługo później wspólnie zaczęła tworzyć muzykę. Dla sporej części fanów The Beatles jest to postać kontrowersyjna; wiele osób oskarża ją o doprowadzenie do rozłamu grupy.

