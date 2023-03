Courteney Cox jak Monica z "Przyjaciół". Czyści swoją gwiazdę w Alei Sław

27 stycznia w Los Angeles Courteney Cox odsłoniła swoją gwiazdę w Hollywoodzkiej Alei Sławy. W ceremonii uczestniczyły jej koleżanki z obsady "Przyjaciół", Jennifer Aniston i Lisa Kudrow . Co ciekawe, jej gwiazda znajduje się nieopodal gwiazdy Aniston.



Courteney Cox jak Monica z "Przyjaciół"

Teraz Cox wpadła na zabawny i bez wątpienia pożyteczny pomysł, jak o sobie i tym wydarzeniu przypomnieć. Gwiazda pojawiła się ponownie w Alei Sław ze sprayem do czyszczenia oraz rolką papierowego ręcznika i zabrała się do pucowania płyty chodnikowej. Upominała też ludzi, by nie chodzili po tej części chodnika. Na filmiku, który umieściła na Instagramie, widzimy później, że postanowiła też zadbać o to, by tak samo lśniły gwiazdy należące do jej koleżanek - Laury Dern , Jennifer Aniston i Reese Whiterspoon . "Ktoś musi to zrobić" - taki podpis umieściła pod nagraniem.

Reklama

Instagram Rolka Rozwiń

"Dzięki za utrzymanie nas w czystości, Court" - Reese Whiterspoon żartobliwie skomentowała wyczyn swojej koleżanki. Laura Dern udostępniła nawet nagranie na swoim koncie. "Dziękuję, Court, za zrobienie u nas solidnych porządków! Myślałam o tym od jakiegoś czasu, ale potrzebowałam środka czyszczącego od Homecourt, aby gwiazdy połyskiwały jak nowe" - stwierdziła rozbawiona aktorka, pozwalając sobie przy tym na dowcipny przytyk.



Homecourt to bowiem zupełnie nieprzypadkowa marka. Należy ona do... Courteney Cox. Funkcjonuje na rynku od roku. Jej specjalnością są produkty do czyszczenia i pielęgnacji domu. I nie jest to tylko wykorzystanie popularności, jaką cieszyła się i cieszy grana przez nią postać w sitcomie.

Cox, tak jej bohaterka z "Przyjaciół" Monica Geller, hołduje porządkowi i perfekcjonizmowi. "Powiedzmy to sobie jasno. Ona jest Moniką. Ma najbardziej wysprzątaną garderobę. Sprząta nawet garderoby innych członków ekipy, bo nie wejdzie do nich, jeśli jest tam bałagan" - powiedziała kiedyś w rozmowie z "Los Angeles Times" Marta Kauffman, jedna z twórczyń "Przyjaciół".