Coś więcej niż zwykły seans kinowy. Uczta dla zmysłów!

"Gaucho Gaucho": nowy film twórców "Truflarzy"

"Truflarze" Michaela Dwecka i Gregorego Kershawa byli kinowym hitem 2020 roku. Film o włoskich staruszkach, których pasją i sposobem na szczęście jest poszukiwanie w piemonckich lasach, w towarzystwie ukochanych psów, niezwykle cennych trufli Alba, podbił serca widzów i zachwycił krytyków na całym świecie.

Teraz reżyserzy wracają z nowym tytułem, przenosząc widzów do miejsca jeszcze bardziej zawieszonego w czasie - do królestwa gauchos żyjących w malowniczej, górzystej prowincji Salta w północno-zachodniej Argentynie. Ich najnowszy, czarno-biały film "Gaucho Gaucho" to ciepła i szczera opowieść, której "oglądanie jest czymś więcej niż zwykłym seansem, to prawdziwa uczta dla zmysłów".

"Każdy kadr to małe dzieło sztuki. Niezwykłe wizualne piękno" - pisał po premierze na festiwalu w Sundance recenzent "The Hollywood Reporter". Wtórowali mu inni krytycy. "To hołd dla tych, którzy mają odwagę żyć na własnych zasadach" - można było przeczytać w "Screen International". "Oszałamiająco piękny i głęboko wzruszający" - zachwycał się "Harpers Bazaar". "Pełny czułości i szczęścia" - dodał "The Guardian".

Na uwagę zasługuje również ścieżka dźwiękowa - tradycyjna muzyka argentyńska, kubańska i wenezuelska przeplata się tu z kultowymi utworami, takimi jak legendarny przebój Los Gatos "La Balsa" z 1967 roku, oraz twórczością współczesnych artystów, w tym popularnego w Polsce Devendry Banharta.

"Gaucho Gaucho": fabuła, zwiastun, data premiery

Z dala od zgiełku współczesnego świata, w sercu prowincji Salta, żyje niewielka społeczność argentyńskich kowboi - gauchos. Nastoletnia Guada, wychowana w tej wspólnocie, ma jedno marzenie - zostać kobietą gauchą. Rozdarta między szkolną codziennością a swobodą życia wśród gauchos, z determinacją dąży do realizacji swojego celu. Wspiera ją w tym jej rodzina, a także inni członkowie społeczności.

Wszyscy żyją w zgodzie z własnym rytmem, pielęgnując tradycje, celebrując rytuały i czerpiąc radość z bliskości natury oraz bycia razem. Czy uda im się to wszystko zachować w świecie, który tak szybko się zmienia? Zobacz zwiastun filmu "Gaucho Gaucho" .

Produkcja zadebiutuje w polskich kinach 6 czerwca. Dystrybutorem tytułu jest M2 Films.