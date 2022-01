"Chciałabym zagrać superbohatera albo superzłoczyńcę. Gdy dorastałam, czytałam te komiksy razem z moimi braćmi. Za każdym razem, gdy do kin trafiają kolejne filmy Marvela, wybieramy się na nie całą rodziną. Od 2009 roku nie zawiodły one nikogo z nas" - powiedziała Paris Jackson w rozmowie z portalem "Variety".



Ulubionymi komiksowymi bohaterami córki Michaela Jacksona są Wolverine, Iron Man i Deadpool. "Robią to, co słuszne, ale nie trzymają się sztywno zasad. Nie stronią też od złośliwości, co osobiście uwielbiam" - wyznała Paris i dodała, że woli komiksy Marvela od komiksów konkurencyjnego DC Comics. "Tu nawet nie chodzi o to, który jest lepszy. One po prostu są inne. Na komiksach Marvela wyrosłam. To tak jakby porównywać do siebie The Beatles i Rolling Stones. Oni są zupełnie inni" - stwierdziła.

Paris Jackson rozwija karierę aktorską

Córka Michaela Jacksona w swoim dorobku aktorskim ma m.in. występy w takich produkcjach jak serial "American Horror Stories" czy film "Raz się żyje". Liczy jednak na to, że to właśnie rola w filmie "Sex Appeal" da jej większą rozpoznawalność.



"Grana przeze mnie Danica to postać ekscytująca. Nosi wojskowe buty i słucha metalu. Taka sama byłam ja, gdy chodziłam do liceum. Uwielbiam ją za to, że nie ma żadnych skrupułów i nigdy się nie wstydzi. Jest też szanowana ze względu na swoją wiedzę" - opowiada artystka.

Paris Jackson zajmuje się nie tylko aktorstwem, ale też muzyką. "Eksperymentuję z różnymi dźwiękami. Mam dobre doświadczenia związane z muzyką folkową i folkiem alternatywnym, ale teraz uczę się tego, jak być głośniejsza i jak dodać do swojej muzyki więcej przesterowanej gitary elektrycznej" - wyjaśniła.



