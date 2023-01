Riley Keough: Od dzieciństwa w świetle fleszy

Riley Keough , to najstarsza córka zmarłej Lisy Marie Presley oraz Danielela Keougha, piosenkarza i autora tekstów, z którym była w związku małżeńskim w latach 1988 - 1994. 33-latka odziedziczyła urodę po swojej mamie i babci Priscilli, która w tym roku skończy 78 lat. Jako noworodek trafiła na okładkę "People", gdy magazyn ogłosił narodziny "pierwszej wnuczki Elvisa". W 2004 roku "Vogue" zaprosił do sesji Priscillę, babcię Riley, ukochaną Elvisa, i Lisę Marie, by opowiedziały o dziedzictwie Presleya.

Ponad dwadzieścia lat temu wybrała karierę aktorską. Podczas swojego pierwszego występu na ekranie wcieliła się w postać muzyka Marie Currie w dramacie biograficznym "The Runaways", w którym także wystąpiła Dakota Fanning. Od tego czasu jej najważniejsze role pojawiły się w produkcjach takich jak "Magic Mike", czy "The Girlfriend Experience" , za który otrzymała nominację do Złotego Globu dla najlepszej aktorki w miniserialu lub filmie telewizyjnym. Popularność przyniosła jej rola w kinowym hicie "Mad Max. Na drodze gniewu" z 2015 roku, gdzie zagrała u boku takich gwiazd Hollywood jak Tom Hardy czy Charlize Theron.

Riley Keough: Pracowity rok

Zdjęcie Riley Keough i Lisa Marie Presley / John Sciulli/WireImage / Getty Images

W tym samym roku poślubiła Australijczyka, Bena Smitha-Petersena, którego poznała na planie filmu. W zeszłym roku zarówno Riley Keough, jak i Ben Smith-Petersen byli niesamowicie zajęci pracą. Tylko w 2022 roku Keough zagrała w serialu telewizyjnym "The Terminal List", a także w nadchodzącym miniserialu, opartym na popularnej powieści "Daisy Jones & the Six" , w którym pojawi się jako tytułowa postać.

Smith-Petersen pracował jako kaskader w takich produkcjach, jak s"Florida Man", "Trigger Warning" i "Manodrome". Jury ubiegłorocznego festiwalu w Cannes uznało jej film "War Pony" za najlepszy debiut, który nakręciła w duecie z przyjaciółką, Giną Gammell. Gdy była małą dziewczynką, chciała się związać z kinem, pracując właśnie po drugiej stronie kamery.

Lisa Marie Presley nie żyje

Zdjęcie Priscilla Presley, Lisa Marie Presley, Riley Keough, Harper Vivienne Ann Lockwood i Finley Aaron Love Lockwood / Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic / Getty Images

Dwa lata temu, samobójstwo popełnił jej młodszy brat Benjamin. Od tamtej rodzinnej tragedii nikt z rodziny Presleyów nie podniósł się do końca. 12 stycznia świat obiegła wstrząsająca wiadomość o śmierci Lisy Marie Presley, która zmarła nagle w wyniku zatrzymania akcji serca. Miała 54 lata. Osierociła nie tylko Riley, ale także 15-letnie bliźniaczki Finley Aaron Love oraz Harper Vivienne Ann, ze związku z gitarzystą Michaelem Lockwoodem. W czerwcu 2016 roku Presley wniosła o rozwód. W wyroku sądowym w tygodniu z 13 lutego 2017 poinformowała, że na komputerze Lockwooda znalazła setki obrazów i filmów z pornografią dziecięcą.

Wiele osób zastanawia się kto przejmie teraz opiekę nad bliźniaczkami. Część osób twierdzi, że będzie to właśnie najstarsza córka Lisy Marie. Kilka lat temu w rozmowie z portalem Wonderwall.com, Riley Keough opowiedziała, że przez dużą różnicę wieku czuje się bardziej jak ciocia niż siostra bliźniaczek. "Jesteśmy naprawdę blisko. To zabawna relacja, ponieważ czuje się bardziej jakbym była ich ciocią czy czymś takim, ponieważ jestem o wiele starsza. To są moje siostry, oczywiście, ale mam brata, który jest bliżej mojego wieku i dorastaliśmy razem, więc to jest rodzaj tego, co kojarzy mi się jako rodzeństwo: ktoś, z kim dorastasz. Ale one są jak moje małe dzieci" - stwierdziła aktorka.

