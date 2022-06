Anna Przybylska: Ulubienica widzów

Anna Przybylska była przed laty jedną z najbardziej lubianych polskich aktorek. Popularność i sympatię widzów przyniosły jej role w takich produkcjach, jak "Ciemna strona Wenus", "Złotopolscy", "Sezon na leszcza", "Kariera Nikosia Dyzmy" czy "Daleko od noszy". Prywatnie przez wiele lat związana była z Jarosławem Bieniukiem, z którym doczekała się trojga dzieci: córki Oliwii oraz synów Szymona i Jana. Sielankę rodziny przerwała przedwczesna śmierć gwiazdy. Anna Przybylska zmarła w październiku 2014 roku, mając niespełna 36 lat. Chorowała na raka trzustki. Osierociła trójkę dzieci i pozostawiła wielki smutek w sercach najbliższych i przyjaciół.

Oliwia Bieniuk idzie w ślady mamy

Córka aktorki, Oliwia Bieniuk, od pewnego czasu buduje karierę w show-biznesie i wiele razy podkreślała, że chce pójść w ślady swojej mamy. Oliwia jest najstarsza z trójki dzieci Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka. Oboje zawsze chronili prywatność swoich dzieci i dbali o to, aby w spokoju skończyły edukację. Jednak Oliwia szybko zapragnęła wejść na drogę sławy i podobnie jak jej mama na początku kariery, postawiła na modeling. Już w wieku 14 lat miała okazję wystąpić w kampanii reklamowej marki odzieżowej.

Oliwia Bieniuk wielokrotnie wspominała, że chce zacząć pracę na własny rachunek i uniknąć porównań do matki, która była uwielbianą przez wielu gwiazdą "Złotopolskich". Na początku roku poinformowała, że planuje przeprowadzkę z rodzinnej Gdyni do Warszawy, gdzie miała nadzieję dostać się na studia aktorskie. Wygląda na to, że plany młodej gwiazdy się spełnią. Jak poinformował niedawno jej ojciec, Jarosław Bieniuk, Oliwia została właśnie studentka jednej ze szkół.

"Radość, wzruszenie, na pewno, bo wiem, ile pracy Oliwia włożyła w to i jak ciężko się dostać do takiej szkoły. Byłem bardzo dumny i wzruszony, bo to się wiąże na pewno z kolejnym etapem w naszym życiu rodzinnym. Córka na pewno wyprowadzi się z rodzinnego domu więc dla każdego rodzica to takie mieszane uczucia. Z jednej strony radość, a z drugiej taki smutek, że ta mała Oliwia, która od 20 lat ze mną mieszka, nagle już nie będzie mieszkała" - wyznał w rozmowie z portalem Pomponik.pl. Dumny tata nie ukrywał, że Oliwka przez długi czas przygotowywała się do egzaminów. Mimo że nie wszyscy przychylnie patrzyli na to, że 19-latka zrobiła sobie rok przerwy, to Bieniuk wspierał ją w tym postanowieniu.

Oliwia Bieniuk jest gwiazdą w sieci

Oliwia Bieniuk, mimo młodego wieku, może pochwalić się ogromną popularnością w mediach społecznościowych. 19-latka zgromadziła na Instagramie ponad 250 tys. fanów, którzy codziennie przeglądają jej wirtualną bibliotekę zdjęć. Zresztą nic dziwnego, bo każdy wpis aspirującej celebrytki budzi sporo emocji. Oliwia doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że obiektyw ją kocha, co często wykorzystuje przy swoich publikacjach.

Jedyna córka Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka od dłuższego czasu próbuje zaistnieć w świecie show-biznesu. Jej pierwszym poważnym krokiem ku karierze był udział w programie "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Oliwia świetnie spisywała się w tanecznym show, odpadła dopiero w półfinale.



Film o Annie Przybylskiej trafi do kin

Niedługo po śmierci Anny Przybylskiej pojawił się pomysł nakręcenia o niej filmu. W kolejnych latach media donosiły o postępach w przygotowaniu produkcji. Reżyserią filmowej biografii - według ówczesnych doniesień - miał zająć się Radosław Piwowarski, którego aktorka była największą muzą. W 2017 roku odwołano jednak wszelkie wcześniejsze zapowiedzi i ogłoszono, że filmu nie będzie. Rodzina Przybylskiej miała ponoć nie zaakceptować scenariusza, przez co projekt został zawieszony.



Według informacji Wirtualnych Mediów, fragmenty filmu dokumentalnego o Annie Przybylskiej pokazano już podczas 50. Forum Wokół Kina we Wrocławiu. Zarówno publiczność, jak i przedstawiciele branży filmowej oraz rodzina Przybylskiej, mieli być pod ich wielkim wrażeniem.

Film "Ania", opowiadający o życiu zmarłej na raka Anny Przybylskiej, wejdzie na ekrany 7 października - donosi portal Wirtualne Media. Obraz produkowany przez Telewizję Polską będzie miał premierę dwa dni wcześniej, w 8. rocznicę śmierci aktorki. Obecnie trwa montaż dokumentu. Jego reżyserami są Krystian Kuczkowski i Michał Bandurski, a producentem Paweł Gajewski.