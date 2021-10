"Bilet na Księżyc" to pełna ciepła i humoru opowieść o młodości, przyjaźni i miłości w czasach, gdy człowiek stawiał pierwsze kroki na Księżycu, na ulicach stały saturatory, tranzystory pulsowały rock'n'rollem, a szczytem marzeń każdego krajowego fana motoryzacji był Fiat 125p.

"Bilet na Księżyc": Ostatnia rola Anny Przybylskiej

Rok 1969. Fascynujący się lotnictwem Adam (Filip Pławiak) zostaje powołany do wojska i dostaje przydział do służby... w Marynarce Wojennej. Z Antkiem (Mateusz Kościukiewicz), starszym bratem, wyruszają nad morze. Podczas kilkudniowej podróży przez Polskę odwiedzają znajomych i zawierają nowe znajomości. Antek - niepoprawny podrywacz i król nocnych lokali - chce przygotować nieśmiałego brata do życia. Spotkanie z piękną i tajemniczą tancerką Roksaną (Anna Przybylska) wywoła mnóstwo komplikacji w życiu Adama.

Anna Przybylska: Wszyscy ją kochali 1 / 9 Anna Przybylska była jedną z najbardziej lubianych polskich aktorek. Debiutowała w filmie Radosława Piwowarskiego "Ciemna strona Wenus". Sympatię widzów przyniosły jej także role Marylki w "Złotopolskich" czy doktor Karinki w "Daleko od noszy". Przybylska zmarła w październiku 2014 roku, w wieku 37 lat. Wcześniej stoczyła długą walkę z nowotworem trzustki. Aktorka została pochowana w rodzinnym grobowcu na parafialnym cmentarzu na gdyńskim Oksywiu. Na zdjęciu: Anna Przybylska z babcią. Źródło: East News Autor: KFP/REPORTER udostępnij

Film, poza doborową obsadą, uwodził również ścieżką dźwiękową, na której znalazło się ponad 40 przebojów takich wykonawców, jak The Animals, The Box Tops, The Turtles, The Fox, Mira Kubasińska i Breakout, Skaldowie, Alibababki, ABC i Halina Frąckowiak. Premiera filmu odbyła się 8 listopada 2013 roku.



"To kino drogi z akcją osadzoną w czasach PRL. Pokazałem w tym filmie czasy mojej własnej wczesnej młodości" - mówił Jacek Bromski na festiwalu w Gdyni w 2013 roku. Reżyser zaznaczał, że "Bilet na Księżyc" pragnął wyreżyserować od dawna. "Pomysł na ten film miałem już 20 lat temu. Chciałem wtedy, by główne role zagrali Jerzy Stuhr i Zbigniew Zamachowski" - wspominał.

Anna Przybylska: Scena striptizu

Do głównej roli kobiecej w filmie Jacek Bromski zaangażował Annę Przybylską. "Pisząc postać Roksany, bez chwili wahania pomyślałem o niej" - mówił w jednym z wywiadów.

"Ania Przybylska to samorodny talent. Pracowałem już z nią przy filmie 'Kariera Nikosia Dyzmy'. Była fantastyczna, bardzo utalentowana i sprawna aktorsko" - wyjaśniał reżyser.

A co o roli tancerki erotycznej mówiła Anna Przybylska?

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Anna Przybylska o roli w filmie "Bilet na Księżyc" materiały prasowe

"Nie będę ukrywać. Scena striptizu wzbudzała u mnie jednocześnie spory niepokój, ale i ciekawość. Wzięłam kilka lekcji u choreografki Teatru Muzycznego w Gdyni, która przygotowała ten przecudny układ. Spotkał się on z aplauzem i entuzjazmem ekipy i reżysera" - opowiadała po premierze filmu.

"W sali pełnej statystów dałam z siebie sto procent. Mogliśmy dosłownie poczuć ducha tamtej epoki" - wspominała ze śmiechem.

Aktorzy bardzo ciepło wspominali pracę na planie z Przybylską.

"Bardzo się cieszę, że miałem szansę zagrać z Anią Przybylską, która zbudowała fantastyczną postać i z którą genialnie się pracowało. Pomijając to, że jest prześliczną kobietą, Ania to normalna, fajna dziewczyna, z którą się świetnie rozmawia i miło spędza czas. Ma genialne poczucie humoru oraz zero zadęcia i bufonady, którą często można spotkać w naszym show-biznesie" - opowiadał Filip Pławiak.

Zdjęcie Anna Przybylska w scenie z filmu "Bilet na Księżyc" / Kino Świat / materiały prasowe

"Bilet na Księżyc" pokazywał Polskę przełomu lat 60. i 70. w sposób, jakiego jeszcze na ekranach nie było. Jacek Bromski, który w komediach "U Pana Boga za piecem" i "U Pana Boga w ogródku" dowiódł swego talentu w humorystycznym portretowaniu niuansów naszej rzeczywistości, przywołał tym razem świat studenckich potańcówek, autobusów "ogórków", saturatorów, dancingów w nocnych lokalach i wakacyjnych kurortów pełnych bananowej młodzieży. Równocześnie z przymrużeniem oka pokazał absurdy rzeczywistości PRL.

Podczas Festiwalu Filmowego w Gdyni w 2013 roku "Bilet na Księżyc" znalazł się na drugim miejscu plebiscytu na najdłużej oklaskiwany obraz, a Jacek Bromski został uhonorowany Nagrodą za Najlepszy Scenariusz.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Bilet na Księżyc" [trailer]

Anna Przybylska: Co było przyczyną śmierci aktorki?

Anna Przybylska rok po premierze filmu już nie żyła. Przypomnijmy, że aktorka zmarła 5 października 2014 roku po długiej i ciężkiej chorobie. Miała niespełna 36 lat.

W sierpniu 2013 roku, jeszcze przed premierą filmu "Bilet na Księżyc", trafiła do szpitala z powodu wykrycia raka trzustki. Przeszła skomplikowaną operację. Niestety, nie udało się powstrzymać choroby.