1 / 10

Aktorstwo było mu pisane od początku. Debiutował już w przedszkolu, w sztuce przygotowywanej przez jego grupę z okazji świąt Bożego Narodzenia, w której wcielił się w postać Jacka Frosta. Jako nastolatek uczęszczał na kurs aktorstwa w londyńskim Drama Center. To właśnie tam, podczas ostatniego semestru nauki, zrozumiał, co jest jego powołaniem. Zagrał Hamleta i... - Poczułem się tak, jakby w mojej głowie rozbrzmiała jakaś wielka symfonia - wspomina. - Wiedziałem już, że chcę grać do końca mojego życia. Po ukończeniu Drama Center Firth zaczął wspinać się na kolejne szczeble kariery teatralnej, telewizyjnej i filmowej. Jego wielki talent nie budził wątpliwości - i zdobywał dlań kolejne role. Najpierw zabłysnął na dużym ekranie jako tytułowy bohater w "Valmoncie" Milosa Formana z 1989 roku. Film znalazł się jednak w cieniu o rok wcześniejszych "Niebezpiecznych związków" Stephena Frearsa, innej adaptacji powieści Choderlosa de Laclosa.