13 września do księgarń trafi książka zatytułowana "Like a Rolling Stone: A Memoir". Jest to pamiętnik Janna Wennera, założyciela kultowego magazynu "Rolling Stone", który przez ludzi z branży nazywany jest "najwybitniejszym redaktorem swojego pokolenia". Według opisu wydawcy, publikacja to "zapis głęboko osobistych wspomnień, które wprowadzają czytelnika do świata muzyki, polityki i stylu życia epoki wielkich zmian dokonujących się w Ameryce i na świecie".



"Wenner pisze z klarownością dziennikarza i eseisty. Zabiera nas za kulisy życia i twórczości Boba Dylana, Johna Lennona, Micka Jaggera, Bono i Bruce'a Springsteena. Jego niezwykła podróż zaprowadziła go nawet do Gabinetu Owalnego, gdzie przeprowadził ikoniczne wywiady z Billem Clintonem i Barackiem Obamą" - głosi opis książki.

Cameron Diaz nie miała litości dla dziennikarza

Pozyskany przez media fragment nadchodzącej publikacji może zainteresować wielu fanów kina. Autor książki przytacza bowiem na jej kartach szokującą anegdotę na temat hollywoodzkiej aktorki Cameron Diaz . Wenner nie wspomina dobrze kontaktu z gwiazdą, która miała w wyjątkowo brutalny sposób zareagować na opublikowanie zrobionego jej z ukrycia zdjęcia.



Choć nazwisko Diaz nie pada w tekście, bez trudu można domyślić się, o kogo chodzi. Autor opisuje bowiem historię "pewnej aktorki", która wpadła w furię po tym, jak na łamach należącego wówczas do redaktora pisma "Us Weekly" pojawiła się fotografia przedstawiająca blond piękność namiętnie całującą Justina Timberlake'a . Para spotykała się od 2003 do 2007 roku, a wspomniane zdjęcie wykonano właśnie w tym okresie, gdy zakochani wypoczywali na Hawajach.

Wenner opisał gwiazdę jako "nad wyraz nieprzyjemną". Dowód? Gdy feralna fotografia obiegła świat, Diaz miała powiedzieć jednemu z dziennikarzy pisma: "Mam nadzieję, że dostaniesz raka". Rewelacje te sprowokowały lawinę negatywnych komentarzy pod adresem aktorki. "Czyż Cameron nie jest znana z tego, że jest okropna i traktuje ludzi z góry?" - napisał na Twitterze jeden z odbiorców. "Jak można powiedzieć coś takiego. Rak to potworna i wyniszczająca choroba. Nie wiem, jak złym trzeba być człowiekiem, żeby życzyć tego komuś" - oburzył się inny.

Sama Diaz na razie nie odniosła się do tej publikacji.