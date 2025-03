Gene Hackman zmarł z przyczyn naturalnych (najprawdopodobniej 18 lutego) - tak stwierdziła na konferencji prasowej lekarka sądowa doktor Heather Jarrell. Aktor cierpiał na chorobę Alzheimera, chorobę serca oraz układu oddechowego, przewlekłe nadciśnienie. Jak mówi Jarrell, to wszystko przyczyniło się do śmierci ikony amerykańskiego kina.

O jego śmierci poinformowano w czwartek 27 lutego. To wtedy szeryf hrabstwa Santa Fe, Adan Mendoza, potwierdził, że Hackman i jego małżonka, Betsy Arakawa, nie żyją. Nadal trwa śledztwo, bowiem wiele wątków pozostaje niejasnych.

Gene Hackman: co z majątkiem aktora?

Po śmierci Gene'a Hackmana i jego żony Betsy Arakawy w zeszłym miesiącu pojawiły się pytania dotyczące podziału majątku wartego 80 milionów dolarów. Jak informuje BBC News, opublikowany testament aktora wskazuje, że cały jego dorobek miał trafić do żony, pomijając trójkę dzieci z poprzedniego małżeństwa.

Jednak okoliczności śmierci pary mogą wpłynąć na ważność testamentu. Władze ustaliły, że Betsy Arakawa zmarła prawie tydzień wcześniej niż Gene Hackman. Zdaniem ekspertów prawnych, jeśli faktycznie Arakawa odeszła pierwsza, mogłoby to oznaczać unieważnienie testamentu Hackmana, co otwiera drogę do roszczeń spadkowych jego dzieci.

Tre Lovell, adwokat z Kalifornii, wyjaśnił w rozmowie z BBC, że w takiej sytuacji majątek podlegałby prawu dziedziczenia ustawowego, a dzieci Hackmana byłyby kolejnymi spadkobiercami. Aby tak się stało, musiałoby zostać dowiedzione, że aktor faktycznie zmarł po swojej żonie.

Teraz portal The Sun podjął temat posiadłości Hackmana i Arakawy. Para mieszkała w luksusowym kompleksie w Santa Fe, wartym 3,8 mln dolarów. Mieli jeszcze dwie inne nieruchomości: ogromną posiadłość komercyjną w Honolulu oraz domek w Nowym Meksyku. Szacuje się, że posesje łącznie są warte około 11 mln dolarów.

Okazuje się, że wszystkie te nieruchomości były zapisane na Betsy Arakawę. Według testamentu, po jej śmierci mają one zostać przekazane na cele charytatywne.