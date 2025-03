"The Alto Knights" to biograficzny dramat kryminalny z wątkami gangsterskimi w reżyserii Barry'ego Levinsona, na podstawie scenariusza Nicholasa Pileggiego. Opowiada o rywalizacji między Vito Genovese a Frankiem Costello, którzy z bliskich przyjaciół stali się zaciekłymi rywalami. Walczą o kontrolę nad nowojorskimi ulicami.

Robert De Niro wciela się w obydwóch bohaterów. Na ekranie partnerują mu m.in. Debra Messing, Kathrine Narducci oraz Cosmo Jarvis.

"The Alto Knights": nowy film z Robertem de Niro to wielka klapa

"The Alto Knights" trafił do amerykańskich kin 21 marca. Początkowo premiera była planowana na 2024 rok, lecz z powodu strajku scenarzystów i aktorów została dwukrotnie przesunięta. Gdy film wreszcie ujrzał światło dzienne, okazał się spektakularną klapą.

Produkcja Warner Bros. zarobiła zaledwie 3,2 mln dolarów w Stanach Zjednoczonych, co stanowi jeden z najgorszych wyników otwarcia w historii dużych wytwórni filmowych. Na rynkach zagranicznych również nie poradziła sobie lepiej, przynosząc jedynie 1,8 mln dolarów. Przy budżecie przekraczającym 45 milionów dolarów (nie licząc kosztów marketingu), można śmiało stwierdzić, że "The Alto Knights" już teraz jest jedną z największych finansowych porażek 2025 roku.

Opinie krytyków również nie zachęcają do seansu. Dulcie Pearce z The Sun pochwaliła przekonującą grę Roberta De Niro, ale zauważyła, że film nabiera tempa dopiero pod koniec. Vulture skrytykował produkcję za brak spójności i wciągającej narracji, opisując ją jako nadmiernie stylizowaną, lecz pozbawioną głębi. Dodatkowo na Rotten Tomatoes "The Alto Knights" uzyskał jedynie 38% pozytywnych recenzji.