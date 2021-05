Co się stało Robertowi De Niro? "Ból był potworny"

Dwukrotny laureat Oscara pracował ostatnio w Oklahomie przy najnowszej produkcji reżyserowanej przez Martina Scorsese - „Killers of the Flower Moon”. Doznał tam poważnej kontuzji nogi, ale nie na planie filmowym. Jak wyznał Robert De Niro, chodzi o zerwanie mięśnia czworogłowego uda. Kontuzja nie powinna wywołać poważnych opóźnień na planie, gdyż aktor już wcześniej miał zaplanowaną dłuższą przerwę od zdjęć do tego filmu.

Robert De Niro w ostatnim filmie Martina Scorsese - "Irlandczyk" /materiały prasowe

W drugiej połowie kwietnia rozpoczęły się zdjęcia do najnowszego filmu Martina Scorsese "Killers of the Flower Moon", wielkiego widowiska z budżetem sięgającym 200 mln dolarów. Będzie to historia agenta FBI Toma White’a (w tej roli Jesse Plemons), który przybywa do Oklahomy, by zająć się sprawą morderstw popełnianych na Indianach z plemienia Osage w latach 20. XX wieku, w których rezerwacie odkryto ogromne złoża ropy naftowej.



Robert De Niro wcieli się w rolę twardego i wpływowego hodowcę bydła, stojącego za morderstwami Indian. DiCaprio zagra rolę jego bratanka, Ernesta Burkharta. Scenariusz filmu został oparty na faktach opisanych w książce Davida Granna "Czas krwawego księżyca. Zabójstwa Indian Osagów i narodziny FBI".



Podczas pobytu w Oklahomie Roberta De Niro dopadł pech. Aktor zerwał mięsień czworogłowy uda w domu, w którym przebywał podczas zdjęć. "Ból był potworny. Teraz muszę to wyleczyć. Zwłaszcza gdy się starzejesz, musisz być przygotowany na takie nieoczekiwane sytuacje" - powiedział serwisowi IndieWire 77-latek.



Aktor zaznaczył, że jego rola nie wiąże się ze zbytnią aktywnością fizyczną, dlatego uważa, że powinien podołać kolejnym obowiązkom na planie. Teraz jest w swoim rodzinnym Nowym Jorku, gdzie poddaje się leczeniu. Kontuzja De Niro nie powinna spowodować dużych opóźnień w realizacji filmów, gdyż aktor nabawił się urazu w dniu, w którym zaczynał dwutygodniową przerwę od zdjęć.