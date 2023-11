Clark Gable: Kultowy Rhett Butler z "Przeminęło z wiatrem"

Clark Gable urodził się 1 lutego 1901 roku. Miał niemieckie korzenie, wychowywał się w rodzinie farmerskiej. Jego matka zmarła zaraz po porodzie, w dzieciństwie wychowywał go ojciec. W wieku 16 lat rzucił szkołę. Zanim zadebiutował na deskach teatru, podejmował się różnych prac fizycznych. Dopiero w wieku 21 lat, gdy okazał się być spadkobiercą po dziadku, mógł w pełni oddać się aktorstwu.

Zaczynał od występów w teatrze, z czasem przyszły role w filmach niemych. Aktor nie zachwycał prezencją, mało kto wróżył mu karierę na ekranie. Z powodu paradontozy stracił większość zębów, chodził zgarbiony, bywał nieśmiały.

Gable przeszedł metamorfozę za sprawą protektorki, Josephine Dillon. Dzięki niej zadbał o uzębienie i pracował nad emisją głosu. Mógł sobie pozwolić na samochód, którym jeździł na przesłuchania. To jednak nie pomogło w zrobieniu kariery, nadal otrzymywał mało znaczące role. Wkrótce nawiązał romans z aktorem Williamem Hainesem, ponieważ myślał, że dzięki temu, zostanie zauważony. Dopiero rolą w "The Last Mile" z 1932 roku zyskał uznanie krytyków i widzów.

W 1939 roku wystąpił w kultowym " Przeminęło z wiatrem ", gdzie wcielił się w głównego bohatera - Rhetta Butlera. Dziś Clark Gable uznawany jest za jednego z najbardziej dochodowych aktorów w historii. Zagrał w ponad 60 filmach, zdobył Oscara za rolę w "Ich noce". Jednak głośniej niż o zawodowych osiągnięciach było o jego romansach.

Clark Gable związał się ze starszą o 17 lat kobietą

Clark Gable był żonaty pięć razy. Mówiło się o jego licznych romansach z wieloma pięknymi i znanymi kobietami. Aktor miał uwieść między innymi Grace Kelly.

Gdy miał 21 lat zaręczył się z aktorką, Franz Dorfler, która przedstawiła ukochanego wspomnianej wcześniej Josephine Dillon, nauczycielce aktorstwa. Zawodowa współpraca przerodziła się w romans. Clark Gable i starsza o 17 lat Josephine Dillon pobrali się w 1924 roku. Wówczas aktor miał 23 lata, a Dillon 40. Zamieszkali razem, lecz ponoć nigdy nie skonsumowali małżeństwa. Mówiło się, że Josephine jest lesbijką, lub biseksualistką, o czym pisał Warren G. Harris. Podobno ich związek miał charakter czysto platoniczny, wynikał bardziej z wdzięczności Gable'a za pomoc na początku kariery, niż z wielkiego uczucia.

Zdjęcie Josephine Dillon / ullstein bild/ullstein bild via Getty Images / Getty Images

Clark Gable zdradził żonę z dziedziczką fortuny

Małżeństwo Gable'a i Dillon nie trwało zbyt długo. Wkrótce aktor zainteresował się majętną aktorką, Marią"Rią" Franklin, która również była od niego starsza. Franklin po śmierci męża odziedziczyła niemałą fortunę.

Clark Gable rozwiódł się z Josephine w 1930 roku. Początkowo nauczycielka aktorstwa nie chciała pozwolić na rozwód, lecz w końcu się ugięła. Aktor ożenił się z Franklin w tajemnicy, ponoć nie chciał się zgodzić na zalegalizowanie związku, lecz nakłoniła go do tego aktorka, grożąc, że opowie tabloidom o jego licznych romansach. Małżeństwo nie powstrzymywało jednak ikony "Złotej Ery Hollywood" od ciągłego nawiązywania znajomości z innymi kobietami.

Związek z Franklin również się rozpadł, a aktor jeszcze trzy razy stawał na ślubnym kobiercu. Ożenił się z Carole Lombard, a ich relację określono "romansem stulecia". Wyglądało na to, że aktor wreszcie prawdziwie się zakochał. Sielankę przerwał tragiczny wypadek, w którym zginęła Lombard. Gable kompletnie się załamał, zawiesił aktorstwo i postanowił wstąpić do amerykańskich sił powietrznych.

W kolejnych latach ożenił się z Sylvią Ashley, lecz to małżeństwo również nie przetrwało. Następnie związał się z Kay Spreckles, z którą był aż do swojej śmierci w 1960 roku.