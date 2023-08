Cillian Murphy do swojej przygody z muzyką wrócił pamięcią w wywiadzie dla serwisu NME. Opowiedział w nim, że już jako kilkulatek śpiewał i grał na gitarze, a w przyszłości chciał być gwiazdą muzyki. Najbardziej inspirowali go John, Paul, George i Ringo z The Beatles. Jednak nie tylko oni. Zespół, który założył wraz bratem Páidim, nazwali The Sons of Mr Green Genes - na cześć utworu Franka Zappy z albumu "Hot Rats". Zappę do dziś ceni za to, że jego piosenki były eksperymentalne i wypełnione "zwariowanymi tekstami oraz niekończącymi się solówkami gitarowymi".

