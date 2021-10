"Ciepło-zimno": Eryk Lubos jako kierowca tira samotnie wychowujący córkę

W filmie "Ciepło-zimno" Eryk Lubos wciela się w postać Michała - kierowcy tira samotnie wychowującego córkę Miśkę (Klaudia Kurak). Długie godziny za kółkiem, samotność i ciągłe życie w drodze to dla niego codzienność. Najważniejsze, żeby dotrzeć z towarem na czas. Kiedy jest w trasie, córką opiekuje się jego ukraińska sąsiadka. Jej wnuczka Lena (Polina Gromova) i Miśka są nierozłączne. Gdy niania nagle umiera, Michał zabiera dziewczynki ze sobą. Przymusowa podróż z dziećmi sprawi, że w końcu przestanie uciekać przed swoimi demonami i odkryje, co w jego życiu jest tak naprawdę najważniejsze.

"Ciepło-zimno": Podróż do bycia ojcem

"Ciepło-zimno" to mądra i wzruszająca opowieść o ojcostwie, dojrzewaniu, budowaniu i odbudowywaniu relacji. W swoim debiucie fabularnym Anna Maliszewska pokazuje, że często proste gesty tworzą między ludźmi związki silniejsze niż więzy krwi. Reżyserka napisała scenariusz wspólnie z Przemysławem Chruścielewskim. Za zdjęcia odpowiada Kajetan Plis.

"Ojcostwo zawsze mnie interesowało. Sama wychowałam się bez taty. W czasach, kiedy dużo mówi się o sile kobiet, coraz częściej szukamy odpowiedzi na pytania, jak dziś być ojcem, jak na nowo zdefiniować męskość, kiedy kluczowe stają się takie sprawy jak komunikacja, empatia i bliskość. Nasz filmowy bohater, kochający wolność kierowca tira, w wyniku przymusowej podróży z córką mierzy się z demonami przeszłości i usiłuje naprawić relacje z dzieckiem. Macho z wielkiej maszyny musi zapanować nad dwiema szalonymi dziewczynkami i odnaleźć w sobie tę wrażliwą stronę. Ale wcale nie jest mu lekko!" - mówi Maliszewska. "Dla mnie to bardzo ciekawa podróż, trochę w świat dzieciństwa, a trochę w świat wielkich maszyn, przydrożnych barów i samotności w drodze" - dodaje reżyserka.



"Ciepło-zimno" 1 / 8 Źródło: materiały prasowe Autor: Monika Stolarska © 2021 Metro Films & Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved

Anna Maliszewska to reżyserka teledysków, reklam i filmów krótkometrażowych. Absolwentka Mistrzowskiej Szkoły Filmowej Andrzeja Wajdy. Wielokrotnie nagradzana na Yach Film Festival, m.in. za teledyski takich wykonawców jak Myslovitz, Raz, dwa, trzy, Sistars, Reni Jusis, Hey i Maria Peszek. Na koncie ma również nagrody Fryderyk za teledyski dla Sistars i Kasi Nosowskiej. Jej krótkometrażowy film "Pokój szybkich randek", zrealizowany w ramach programu "30 Minut" Studia Munka, stał się częścią tryptyku "Demakijaż", który znalazł się w Konkursie Głównym 34. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Magdalena Czerwińska, odtwórczyni głównej roli w "Pokoju szybkich randek", otrzymała za tę kreację nominację do nagrody im. Zbyszka Cybulskiego.



"Ciepło-zimno": Nietypowe kino drogi

"'Ciepło-zimno' to film drogi, a w tym gatunku zawsze fascynowała mnie możliwość podróży z bohaterami, poszukiwanie przez nich miłości, wolności, odkupienia lub odkrycia samych siebie. Scenariusz Ani Maliszewskiej i Przemka Chruścielewskiego ma to wszystko i jeszcze więcej. Od pierwszej jego lektury urzekały mnie emocje w nim zawarte, dające szanse - co potwierdziły zrealizowane już zdjęcia - na film mogący dotrzeć do szerokiej widowni" - mówi producent Marcin Wierzchosławski.



"Anna Maliszewska przyszła do nas z mocną, urzekającą, chwytającą za serca historią, którą pokochają wszyscy widzowie, dlatego tym bardziej cieszymy się, że możemy wraz z naszymi partnerami z Metro Films realizować debiut fabularny 'Ciepło-zimno' tej utalentowanej reżyserki" - dodaje Paweł Dutkalski, Członek Zarządu i Dyrektor Sprzedaży Warner Bros.



Film "Ciepło-zimno" trafi do szerokiej dystrybucji jesienią 2022 roku.