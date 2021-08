"Ciepło-zimno": Eryk Lubos w pełnometrażowym debiucie Anny Maliszewskiej

Lubos wciela się w postać Michała - kierowcy TIRa i byłego boksera, samotnie wychowującego córkę Miśkę (Kurak). Długie godziny za kółkiem, samotność i ciągłe życie w drodze to dla niego codzienność. Najważniejsze, żeby dotrzeć z towarem na czas. Kiedy jest w trasie, córką opiekuje się jego ukraińska sąsiadka. Jej wnuczka Lena (Gromova) i Miśka są nierozłączne. Gdy niania nagle umiera, Michał zabiera dziewczynki ze sobą. Przymusowa podróż z dziećmi sprawi, że w końcu przestanie uciekać przed swoimi demonami i pozwoli mu odkryć...co w życiu tak naprawdę jest najważniejsze.

"Ciepło-zimno" to mądra i wzruszająca opowieść o ojcostwie, dojrzewaniu, budowaniu i odbudowywaniu relacji. W swoim fabularnym debiucie Anna Maliszewska pokazuje, że często proste gesty, czułość i wsparcie tworzą między ludźmi związki silniejsze niż więzy krwi.

Anna Maliszewska: Od teledysków do pełnometrażowej fabuły

Za reżyserię odpowiada Anna Maliszewska, uznana reżyserka teledysków, reklam i filmów krótkometrażowych. Absolwentka Mistrzowskiej Szkoły Filmowej Andrzeja Wajdy była wielokrotnie nagradzana na Yach Film Festival, m.in. za teledyski takich wykonawców jak Myslovitz, Raz Dwa Trzy, Sistars, Reni Jusis, Hey i Marii Peszek. Na koncie ma również nagrody Fryderyk za teledyski dla Sistars i Katarzyny Nosowskiej.



Jej krótkometrażowy film "Pokój szybkich randek", zrealizowany w ramach programu "30 Minut" Studia Munka, stał się częścią tryptyku "Demakijaż", który znalazł się w Konkursie Głównym 34. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Magdalena Czerwińska, odtwórczyni głównej roli w "Pokoju szybkich randek", otrzymała za tę kreację nominację do nagrody im. Zbyszka Cybulskiego.



"Ciepło-zimno": Kim są dziecięce gwiazdy filmu?

Lubosowi towarzyszy jedenastoletnia Klaudia Kurak, która wystąpiła już między innymi w takich filmach jak: "Jakoś to będzie" (2019) i "Miłość do kwadratu" (2020). Można ją również zobaczyć w filmach krótkometrażowych "Młyn" (2020) czy "Nie widzieliście tego co ja widziałam" (2018). Ten ostatni zdobył główną nagrodę na Blue Sea Film Festival w Finlandii, a Klaudia została wyróżniona za rolę dziecięcą. Dodatkowo zagrała główną rolę w 7. Sezonie serialu Canal+ Mini Mini "Detektyw Łodyga" (2019).

W postać Leny wcieli się dziewięcioletnia ukraińska aktorka Polina Gromova, która znana jest z takich filmów jak: “Щедрик"/ "Shedryk" (2021), gdzie gra jedną z głównych ról, czy "Перевод не требуется"/ "Translation no needed" (2020), ukraińskiej wersji serialu "Curly Sue", w którym jej postać w zabawny sposób aranżuje osobiste szczęście swojej matki z jej szefem. Ponadto ma na swoim koncie kilka drugoplanowych ról.

Autorem scenariusza jest Anna Maliszewska, a współautorem Przemysław Chruścielewski. Za kamerą stanie Kajetan Plis.

Producentem "Ciepło-zimno" jest firma Metro Films kierowana przez Marcina Wierzchosławskiego, członka Polskiej Gildii Producentów (PGP) i Polskiej Akademii Filmowej (PAF). Wierzchosławski ma na koncie takie filmy fabularne jak "Mowa ptaków" Xawerego Żuławskiego, "Kret" Rafalea Lewandowskiego, "Na granicy" Wojciech Kasperskiego, a także wiele filmów dokumentalnych.

Dystrybutorem filmu jest Warner Bros. Entertainment Polska. Firma od kilku lat intensywnie poszerza swoje portfolio o lokalną produkcję. "Ciepło-zimno" to kolejny polski tytuł po "Innych ludziach" czy "Jak się pozbyć cellulitu", który będzie dystrybuowany przez Warner Bros. w Polsce.

Zdjęcia do filmu "Ciepło-zimno" wystartowały pod koniec lipca i potrwają do września 2021 r. Film trafi do szerokiej dystrybucji w 2022 roku.