"Ciche miejsce 2": Premiera filmu przełożona na jesień

Horror "Ciche miejsce 2" był jedną z pierwszych "ofiar" pandemii COVID-19. Kina na całym świecie zostały zamknięte tuż przed jego premierą, więc przełożono ją na czas późniejszy. Potem przesuwano ją ponownie. I na tym się nie zakończy, a ostatni termin wyznaczono na 23 kwietnia. To jednak nie jest już aktualne. Właśnie zdecydowano, że kontynuacja hitu w reżyserii Johna Krasinskiego pojawi się w kinach dopiero 17 września.

Potwierdza się to, co od dłuższego czasu powtarzają analitycy rynku kinowego - w pierwszym półroczu nie będzie żadnej większej premiery filmowej. Choć na ten okres zapowiadane były premiery przynajmniej kilku hitów - w tym nowego filmu o Jamesie Bondzie zatytułowanego "Nie czas umierać" - jeden za drugim zostają one przesunięte na jesień tego roku i później.



"Ciche miejsce 2" to jeden z kilku tytułów, które w ostatnich dniach otrzymały nową datę premiery. Po przełożeniu premiery "Nie czas umierać" na 8 października, zmieniono też daty premier kilku kolejnych tytułów.



Rekordzistą wśród nich jest film "King's Man: Pierwsza misja", którego premiera przesuwano już kilka razy. W przypadku tego filmu historia zmian w harmonogramie dystrybucyjnym sięga jeszcze czasów przed pandemią. Pierwotnie film w reżyserii Matthew Vaughna miał trafić do kin 15 listopada 2019 roku! Potem rozpoczęła się jego odyseja, która na obecną chwilę ma zakończyć się 20 sierpnia tego roku.

Innymi filmami z nowymi datami premier są: "Cinderella" (16 lipca), "Last Night in Soho" (22 października), "Pogromcy duchów. Dziedzictwo" (11 listopada) oraz "Uncharted" (11 lutego 2022). Wcześniej przesunięto też premiery filmów "Morbius" (21 stycznia 2022) i "Bios" (13 sierpnia).



Z kolei polskie "Listy do M. 4" całkowicie ominą kina i zostaną zaprezentowane na serwisie streamingowym Player.pl, gdzie będzie można je zobaczyć od 1 lutego.

Film "Ciche miejsce 2" opowie o dalszych losach rodziny Abbottów (Emily Blunt, Milicent Simmonds, Noah Jupe), która po śmiertelnych wydarzeniach, jakie wydarzyły się w domu, teraz musi stawić czoła niebezpieczeństwom poza nim. Abbotowie wciąż próbują - w ciszy - przetrwać atak tajemniczych stworzeń, które atakują, gdy słyszą najcichszy nawet dźwięk. Wkrótce Abbotowie odkryją, że nie są one jedynym śmiertelnym zagrożeniem - czytamy w oficjalnym opisie filmu, do którego obsady dołączyli Cillian Murphy i Djimon Hounsou.

