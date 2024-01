Christopher Nolan wskazuje ulubione filmy ostatnich miesięcy

Christopher Nolan w wywiadach chętnie dzieli się ulubionymi filmami. W najnowszej obszernej rozmowie dla Time wspomniał o tytułach z ostatnich miesięcy, które szczególnie go poruszyły.

Jak czytamy w magazynie, reżyser wśród ulubionych tytułów wymienił " Aftersun ", o którym powiedział, że jest "po prostu pięknym filmem". Drugim, który przypadł do gustu Nolanowi jest nominowany do tegorocznych Oscarów film " Poprzednie życie ", który jest "subtelny w piękny sposób".

"Aftersun" Charlotte Wells to osobista opowieść o wycieczce ojca i jego nastoletniej córki na wakacje do Turcji to jakby karta z pamiętnika debiutującej reżyserki. To jeden z najpiękniejszych i jednocześnie najbardziej wstrząsających portretów rodzicielstwa we współczesnym kinie. Wells tworzy swój film z impresji i ulotnych emocji, opowiadając o budowaniu relacji ojca z córką, dojrzewaniu, ale także chorobie. Ogromna w tym zasługa nominowanego do Oscara Paula Mescala oraz Frankie Corio, którzy tworzą jeden z najbardziej niezwykłych duetów ojciec-córka w historii kina.

"Poprzednie życie" to historia dwójki bohaterów: Na Young (Greta Lee) oraz Hae Sung (Teo Yoo). Poznają się, będąc dziećmi. Być może już wtedy zaczyna między nimi iskrzyć, lecz ich przyjaźń zostaje przerwana przez nagły wyjazd Na Young do Toronto. Od tej pory Na Young przyjmuje imię Nora i rozpoczyna zupełnie nowe życie z dala od Hae Sung. Po latach mężczyzna próbuje ją odnaleźć za pośrednictwem Facebooka z zamiarem odnowienia kontaktu.

Ulubione filmy Christophera Nolana. Wśród nich mało znane tytuły

Portal Collider zebrał 15 mniej znanych filmów, o których Christopher Nolan wspominał w różnych wypowiedziach jako o swoich ulubionych lub inspirujących.. Jakie tytuły znalazły się wśród nich? Zestawienie obejmuje horrory, filmy anime i zagraniczne dramaty, w tym także tytuły, które zaliczyły klapy finansowe oraz zapomniane perełki.

Jednym z filmów jest "Czarna dziura" z 1979 roku, który opowiada o odkryciu zaginionego statku kosmicznego w pobliżu tytułowej czarnej dziury. "[...] Może pochwalić się jedną z najbardziej nieoczekiwanie dziwacznych kulminacji w historii kina" - twierdzi Nolan.

Kolejnym tytułem jest film wojenny z Davidem Bowie w roli głównej - "Wesołych świąt, pułkowniku Lawrence" w reżyserii Nagisa Ôshimy z 1983 roku. Nolan chwalił Ōshimę za perfekcyjne wykorzystanie charyzmy Bowiego w tym filmie, co zainspirowało go do obsadzenia artysty w "Prestiżu".

Wśród pozostałych mało znanych polecanych przez Nolana produkcji znalazły się: "Zmysłowa obsesja" (1980), "Topkapi" (1964), "Wykonać wyrok" (1984), "Pan Arkadin" (1955), "Grzebień" (1991), "Kobieta na księżycu" (1929), "Zagraniczny korespontent" (1940), "Córka Ryana" (1970), "Ulica Krokodyli" (1986) oraz "For All Mankind" (1989).

Co ciekawe, na liście 15 rekomendowanych tytułów jest także norweski film "Bezsenność" z 1997 roku ze Stellanem Skarsgårdem w roli głównej. Na jego podstawie powstał remake Nolana, który miał premierę w 2002 roku.

Christopher Nolan poleca również film "Autostopowicz". Thriller, który znalazł się także na liście ulubionych produkcji Stephena Kinga. Ciekawą propozycją wśród ulubionych tytułów Nolana jest "Koyaanisqatsi" - eksperymentalny film dokumentalny, w którym nie ma narracji i dialogów. Przedstawia krajobrazy Stanów Zjednoczonych w akompaniamencie ścieżki dźwiękowej w wykonaniu kompozytora Philipa Glassa.