Bohaterem serialu "MacGruber" jest agent specjalny MacGruber MacGyver, który jest synem MacGyvera. Nie boi się on podejmować ryzyka i razem z oddziałem wiernych towarzyszy (w tych rolach Kristen Wiig i Ryan Phillippe) gotowy jest na wiele poświęceń. Serial platformy Peacock rozpoczyna się od opuszczenia przez MacGrubera murów więzienia, gdzie spędził ponad dekadę. Agent od razu rzuca się do akcji, a jego celem jest tajemniczy Enos Queeth (Billy Zane). Grany przez Willa Forte MacGruber to postać stworzona na potrzeby programu komediowego "Saturday Night Live". Forte wcielał się w nią też w filmie fabularnym pod tym samym tytułem.

Jorma Taccone namawia Christophera Nolana na występ w "MacGrubrze"

Reżyser tego serialu Jorma Taccone w wywiadzie dla portalu "Collider" zdradził, że od pewnego czasu zabiega o to, by w realizacji "MacGrubera" wziął udział sam Christopher Nolan. Taccone spotkał się z nim na jednej z imprez branżowych, gdzie potwierdził u samego źródła, że reżyser drogich widowisk filmowych jest fanem humoru prezentowanego przez MacGrubera. Taccone postanowił kuć żelazo póki gorące.

Zdjęcie Jorma Taccone / Leon Bennett / Getty Images

Pomysłów na udział Nolana w produkcji serialu "MacGruber" było kilka. Taccone nie tylko starał się go przekonać, żeby wyreżyserował jakiś odcinek. Jedną z koncepcji było umieszczenie w napisach początkowych pilotowego odcinka informacji o tym, że wyreżyserował go Nolan, a na końcu pojawić się miała informacja: "tak naprawdę nie wyreżyserował go Christopher Nolan". Innym pomysłem Taccone’a było namówienie Nolana do pojawienia się w niewielkim epizodzie postaci, której MacGruber wyrywa gardło. Nolan nie przystał na żadną z tych propozycji.



Taccone nie zamierza się poddawać. Na wypadek przedłużenia serialu "MacGruber" o drugi sezon (ośmioodcinkowy sezon numer jeden pojawił się od razu w całości), wywrze teraz na Nolanie tzw. "presję medialną". Reżyser planuje stworzenie specjalnej petycji na platformie "Change.org", pod którą chętni będą mogli się podpisać. Jej celem jest nakłonienie Nolana do tego, by jednak zgodził się zagrać w scenie z wyrywaniem mu gardła.



