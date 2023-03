Stand-up "Chris Rock: Selective Outrage" to pierwszy z tego typu programów Netfliksa, który był transmitowany na żywo. Podczas godzinnego występu komik Chris Rock odniósł się do wydarzeń sprzed roku i zadrwił z Willa Smitha .



"To bolało" - zaczął Chris Rock pod koniec programy. "To nadal boli. Czasami w uszach brzmi mi ‘Summertime’, ale nie jestem ofiarą. Nie zobaczycie mnie płaczącego na kanapie w programie Ophry. To nigdy się nie wydarzy (...)".

W dalszej części swojego wywodu Chris Rock stwierdził, że Will Smith stosuje tzw. "selektywne oburzenie" (taki zresztą tytuł otrzymał stand-up Rocka) nawiązując do zdarzenia z życia prywatnego Smitha i jego żony, o których para opowiedziała w programie "Red Table Talk".

"Wszyscy wiedzą co tak naprawdę się stało. Wszyscy, którzy to wiedzą, wiedzą też, że nie miałem z tym nic wspólnego. Nie byłem w nic uwikłany. Dla tych, którzy nie wiedzą - żona Willa spała z synem jego przyjaciela. Ok. Zwykle bym o tym nie mówił, ale ten [obraźliwe słowo] puścił to w internecie. Co do k...? (...)"

Reklama

Chris Rock zaznaczył także, że żona męża zraniła go o wiele bardziej niż on, a sam Smith spotkał się z drwinami, jednak jedyną osobą którą uderzył gwiazdor "Bad Boys" był Rock.

"Wszyscy z niego drwili, a kogo uderzył? Mnie" - zakończył Rock.

Will Smith i Chris Rock: Skandal na gali

Przypomnijmy, że Chris Rock podczas zeszłorocznej gali Oscarów zażartował ze sceny z aktora oraz jego żony, Jady Pinkett Smith. Komik odniósł się do wyglądu aktorki, stwierdzając, że mogłaby wystąpić w drugiej części "G.I. Jane" (w oryginalnym filmie z 1997 roku Demi Moore występuje z ogoloną głową). Jada Pinkett Smith na niewybredny żart prowadzącego zareagowała zniesmaczoną miną. Przypomnijmy, że gwiazda cierpi na chorobę autoimmunologiczną zwaną alopecją. Atakuje ona mieszki włosowe, co powoduje wypadanie włosów, a w konsekwencji całkowite łysienie.

Zobacz też:

Independent Spirit Awards 2023: "Wszystko wszędzie naraz" z siedmioma statuetkami

Ali Abbasi: Kim jest reżyser "Holy Spider"? Ma na koncie "The Last of Us"