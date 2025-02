Chris Rock. Od Brooklynu do Hollywood

Kiedy patrzy się na Chrisa Rocka, aż trudno uwierzyć, że kończy 60 lat. Zawsze pełen energii, uśmiechnięty i wyglądający na co najmniej o 10 lat młodszego. Od lat uchodzi za jednego z najpopularniejszych komików i stand-uperów na świecie, a w ostatnim czasie przeżywa ponowne zainteresowanie ze strony mediów po tym, jak znalazł się w centrum być może największej oscarowej draki. Od czego zaczęła się jego przygoda z Hollywood? Przypominamy drogę aktora z okazji jego urodzin.

Chris Rock szybko zdobył rozgłos dzięki swojemu talentowi do obserwacji społecznych i nieustępliwemu poczuciu humoru. Karierę zaczynał na małych scenach nowojorskich klubów, gdzie zwrócił na niego uwagę Eddie Murphy i dał mu pierwszą filmową rolę w 2. części kultowego "Gliniarza z Beverly Hills". Prawdziwy przełom przyszedł jednak dopiero trzy lata później, gdy w 1990 roku dostał się do programu "Saturday Night Live". Razem z Chrisem Farleyem, Adamem Sandlerem i Davidem Spade dał się tam poznać jako Bad Boys of SNL. Szybko stał się jednym z najbardziej charakterystycznych członków obsady lat 90.

Chris Rock. Zdobywca Emmy

Rock nie bał się poruszać trudnych tematów, takich jak nierówności społeczne, zawsze balansując na granicy kontrowersji i geniuszu. Przez lata zbudował imponujące portfolio zarówno w filmach, jak i na scenie. Jego stand-upy, takie jak "Bring the Pain", ugruntowały jego pozycję jednego z najlepszych komików swojego pokolenia. Sam "Bring the Pain" przyniósł mu też nagrodę Emmy.

Chociaż najbardziej kojarzony jest z występami stand-upowymi, miał również kilka pamiętnych ról filmowych i telewizyjnych. Pierwszą z nich była postać Pookiego w filmie "New Jack City", gdzie pokazał swoje zdolności dramatyczne, grając osobę uzależnioną od zakazanych substancji. Kolejną ważną pozycją w filmografii aktora jest też komedia "Przywódca - zwariowana kampania prezydencka", w której nie tylko bawi, ale też daje do myślenia o absurdach polityki. Są też oczywiście animacje z serii "Madagaskar", gdzie przez lata podkładał głos Marty'emu.

Chris Rock. To on oberwał od Smitha na Oscarach

Wielu współczesnych widzów, którzy dopiero w ostatnich latach poznali nazwisko Chrisa Rocka, wiąże go jednak przede wszystkim z dramatycznym momentem na gali Oscarów w 2022 roku. Jego żart skierowany w stronę Jady Pinkett Smith wywołał reakcję, która przeszła do historii. Will Smith, partner aktorki, wszedł na scenę i wymierzył mu policzek, co wywołało burzę medialną i na nowo rozpaliło dyskusje o granicach humoru, a także dobrego zachowania.

Mimo kontrowersji Rock zachował klasę, a jego stoicki spokój po incydencie został szeroko doceniony. Komik odniósł się do wydarzenia w swoim własnym stylu - podczas późniejszych występów stand-upowych, zamieniając skandal w okazję do refleksji i żartów. Will Smith dostał z kolei długoletni zakaz wstępu na Oscary.

Co dalej z Chrisem Rockiem?

W wieku 60 lat Chris Rock pozostaje jedną z najważniejszych postaci współczesnej komedii. Poza stand-upem wciąż rozwija swoją karierę filmową. W ostatnich latach mogliśmy oglądać go w produkcjach "Amsterdam" i "Rustin". Rock zapowiedział, że ma jeszcze wiele do powiedzenia, zarówno na scenie, jak i w Hollywood. Należy więc wypatrywać jego kolejnych projektów.

