Minutowe nagranie z udziałem Chrisa Pratta zostało zarejestrowane z okazji zapowiedzi kolejnego odcinka podcastu "Parks and Recollection". Największą uwagę wzbudziła oczywiście informacja o starcie zdjęć do filmu "Strażnicy Galaktyki 3". Była zaskakująca o tyle, że studia Disneya/Marvela nie ogłosiły jeszcze oficjalnie daty rozpoczęcia prac nad produkcją.



Informacja o starcie zdjęć jeszcze w październiku była też sprzeczna z tym, co o filmie "Strażnicy Galaktyki 3" mówił wcześniej inny gwiazdor serii, Dave Bautista . Informował on, że według jego wiedzy zdjęcia mają rozpocząć się w listopadzie. Do końca nie wiadomo jednak było, czy mówi o rozpoczęciu zdjęć do filmu, czy może o terminie, w którym on sam ma pojawić się na planie.

Do sprawy w swoich mediach społecznościowych odniósł się w końcu reżyser filmu, James Gunn . "Pomimo pojawiających się historii, nie rozpoczęliśmy jeszcze zdjęć do 'Strażników Galaktyki vol. 3'" (choć jesteśmy bardzo blisko)" - napisał. Na obecną chwilę nie wiadomo więc, jaki plan "Strażników Galaktyki vol. 3" miał na myśli Chris Pratt.

Nieznana jest również fabuła filmu "Strażnicy Galaktyki vol. 3". Jego akcja rozgrywać się będzie po wydarzeniach opowiedzianych w czekającym na premierę filmie "Thor: Love and Thunder" , w którym pojawiają się Strażnicy Galaktyki. Wiadomo, że złoczyńcą w trzeciej części popularnej serii będzie Adam Warlock grany przez Willa Poultera . Premiera filmu Gunna zaplanowana została na 5 maja 2023 roku.