Chris McKay za kamerą filmu o służącym Draculi?

Chris McKay, reżyser czekającego na premierę filmu "The Tomorrow War", prowadzi właśnie rozmowy ze studiem Universal. Jak informuje portal "Variety", jeśli obie strony dojdą do porozumienia, twórca zajmie się reżyserią filmu "Renfield". Wcześniej z projektem związany był reżyser filmu "Rocketman" - Dexter Fletcher, który zrezygnował z niego, by zająć się realizacją filmowego remake'u serialu "Święty".

Chris McKay / Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic /Getty Images

"Renfield" to jeden z kilku projektów studia Universal, które mają wskrzesić legendarne filmowe potwory, do których prawa ma właśnie to studio. Prace nad kolejnymi produkcjami nabrały tempa po sukcesie kasowym ubiegłorocznego "Niewidzialnego człowieka". Tytułowy bohater filmu "Renfield" to sługa hrabiego Draculi, przebywający w szpitalu dla obłąkanych.

Pomysłodawcą scenariusza filmu o Renfieldzie jest twórca komiksu "The Walking Dead" Robert Kirkman, a autorem scenariusza Ryan Ridley ("Rick i Morty"). Nieznane są szczegóły fabuły filmu, ale wiele wskazuje na to, że jego akcja umiejscowiona zostanie w czasach współczesnych. Choć sam Renfield nie przychodzi do głowy jako pierwszy, gdy mowa o postaciach takich jak Dracula, Frankenstein czy Mumia, źródła, na które powołuje się portal "Variety" twierdzą, że historia o nim ma duży potencjał. Film ma być połączeniem humoru i akcji w przeciwieństwie do filmów pokroju "Niewidzialnego człowieka", gdzie główny nacisk położony jest na horror.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Niewidzialny człowiek" [trailer 2] materiały dystrybutora

"Renfield" to jeden z kilku projektów studia Universal, które aktualnie znajdują się w fazie przygotowania. Najciekawiej zapowiada się film "Wolfman" z Ryanem Goslingiem w roli głównej. Prace trwają też nad innym filmem, którego bohaterem będzie postać z powieści Brama Stokera "Dracula". To "Van Helsing", którego producentem jest James Wan ("Piła").

Chris McKay to reżyser animowanego "LEGO Batman: Film", który w kinach zarobił ponad 300 milionów dolarów. Na premierę czeka już jego najnowszy film "The Tomorrow War", który na platformie streamingowej Amazon Prime pojawi się 2 lipca. Szacuje się, że Amazon zapłacił za prawa do jego dystrybucji ponad 200 milionów dolarów. W roli głównej w filmie "The Tomorrow War" występuje Chris Pratt, a jego fabuła opowiada o gościach z przyszłości, którzy pojawiają się na Ziemi, by zwerbować żołnierzy do trwającej w przyszłości wojny.