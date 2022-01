Jak to często bywa w przypadku nowych projektów z wielomilionowym budżetem, "Red One" w zamyśle ma być początkiem całej serii filmów. Ich akcja rozgrywać się będzie w bliżej nieokreślonym, świątecznym uniwersum. "Red One" ma być komedią przygodową dla całej rodziny, a pokazane w niej wydarzenia mają się toczyć w różnych rejonach świata.

"Red One" wyreżyseruje Jake Kasdan , który już wcześniej współpracował z Dwaynem Johnsonem przy filmach z serii "Jumanji" . Scenariusz według pomysłu Hirama Garcii napisał Chris Morgan , czyli główny scenarzysta serii "Szybcy i wściekli" . Grający główną rolę Dwayne Johnson będzie też jednym z producentów komedii.

Reklama

Chrisa Evansa już niedługo zobaczymy w innej wysokobudżetowej produkcji - najdroższym filmie w historii Netfliksa zatytułowanym "The Gray Man". Zagrał w nim u boku Ryana Goslinga i Any de Armas . Aktor użyczył też głosu postaci Buzza Astrala w animowanym spin-offie serii "Toy Story" . Kolejnymi projektami Evansa są biograficzny film, którego bohaterem będzie Gene Kelly oraz serial platformy Apple TV+ "Ghosted".

Wideo "Buzz Astral" [trailer]

Równie zapracowany jest Dwayne Johnson, którego niedawno można było oglądać w wielkim hicie Netfliksa, filmie "Czerwona nota" . Wiadomo już, że równocześnie kręcone będą jego dwie kontynuacje. Oprócz tego Johnson ukończył też zdjęcia do komiksowego widowiska DC Comics "Black Adam", w którym wciela się w postać tytułowego superbohatera.

Wideo Czerwona nota | Oficjalny zwiastun | Netflix

Wideo "Black Adam": Official First Look Teaser Trailer

Zobacz również:

Polska aktorka w młodości nie unikała rozbieranych scen

Nie żyje Barbara Krafftówna. Legenda polskiego kina miała 93 lata



Piękna Polka nie stroni od nagości. "Jestem seksowna"